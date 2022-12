Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva finansija danas usvojila Predlog odluke o izmjenama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom se predlaže umanjenje iznosa akcize za 15% za period od 4. januara do 27. februara 2023.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pomenutom odlukom se propisuje umanjenje visine akcize za bezolovni benzin i gasna ulja, koja će:

Za bezolovni benzin iznositi 467 eura na 1000 litara,

Za gasna ulja iznositi 374 eura na 1000 litara.

Zbog trenutne stabilizacije cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, Ministarstvo finansija i Vlada Crne Gore opredjelili su za postepeno umanjenje akcize do nivoa od 15% uz napomenu da će, ukoliko se nastave poremećaji na tržištu koji bi doveli do značajnog povećanja cijene naftnih derivata, predložiti Zakonom propisanu mogućnost umanjenja do 50%", saopštili su z

Procjenjuje se da će maksimalni fiskalni uticaj po osnovu predložene akcize i PDV-a na mjesečnom nivou iznositi oko 2 miliona eura.