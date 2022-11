Zabrinjavajući podatak dolazi iz kompanije ToMontenegro – nacionalni avio prevoznik Air Montenegro leti ka svega tri destinacije, i to Beogradu, Ljubljani i Istanbulu, prenosi CdM.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Letova nema ka značajnim evropskim centrima, što je za Crnu Goru kojoj je avio konekcija od izuzetnog značaja, nevjerovatno loša situacija.

“U ovom periodu nacionalna avio-kompanija leti na linijama Podgorica-Beograd, Tivat-Beograd, Podgorica-Ljubljana te Tivat-Istanbul”, prenosi CdM.

Kažu da je iza njih uspješna ljetnja sezona i postsezona u okviru kojih su Crnu Goru povezali sa 16 destinacija – Pariz, Nant, Lion, Cirih, Frankfurt, Kopenhagen, Ljubljana, Beograd, Prag, Banja Luka, Istanbul, Tel Aviv, Katovice, Jerevan, Bratislava i Kairo.

“Od januara ove godine do danas obavili smo 3.700 letova i prevezli preko 325.000 putnika”, navode u kompaniji.

Tokom zimskog perioda, kako dodaju, kada je i manji intenzitet saobraćaja zbog planiranih radova tehničkog održavanja aviona, dodatno su prilagodili i red letjenja.

“Sve to činimo u cilju pouzdane operacije flote i adekvatne spremnosti za intenzivniji saobraćaj u narednoj godini. Takođe, u toku su pripreme i za ponovno uvođenje linija koje su bile vrlo uspješne u prethodnom ljetnjem periodu, dok istovremeno radimo i na povezivanju Crne Gore sa novim emitivnim tržištima i destinacijama”, prenosi CdM.

Kako ističu, Air Montenegro u svojoj floti ima dva aviona tipa “Embraer E195”.

“Od aprila do kraja oktobra ove godine, u okviru naše flote imali smo i zakupljeni avion Trade Air-a Airbus A320 sa kapacitetom od 180 sjedišta. Odluka o zakupu ovog aviona je u datom trenutku bila smjela, ali nakon pola godine, na osnovu preliminarnih podataka, možemo reći da je i opravdana s obzirom na to da smo ispunili sve sate predviđene ugovorom i da nam je to omogućilo da prevezemo više putnika, razvijemo određena važna tržišta i linije na kojima planiramo i dodatne letove već od sledeće godine”, napominju.

Podvlače da je najam većeg aviona doprinio i dobrim rezultatima u postsezoni. Samo u oktobru, Air Montenegro je prevezao 33.000 putnika i obavio 307 letova, što je više od duplo u odnosu na isti mjesec prošle godine.

“Kada govorimo o proširenju flote, jako je važno da se flota jedne avio-kompanije odredi prema potrebama i predviđanju kretanja tržišta u narednom periodu. Air Montenegro intenzivno radi na pripremi plana destinacija i širenju mreže za narednu godinu, što će neminovno iziskivati i povećanje flote. Trenutno se razmatraju različite opcije zakupa vazduhoplova kako bi došli do dugoročnog i optimalnog rješenja”, poručuju iz nacionalne avio kompanije.

Kada se govori o minusu nacionalnog avio prevoznika, kažu da on iznosi 1,9 miliona, kako piše CdM.

“Rezultat za deset mjeseci je bolji za 4,3 miliona eura u odnosu na projektovani. Okolonosti u kojima posluje nacionalna avio-kompanija su važan faktor koji utiče na sveukupno poslovanje. Situacija u Ukrajini dovela je do velikog poremećaja na tržištu koje se posebno reflektovalo na cijenu naftnih derivata. Zaključno sa oktobrom, troškovi avio-goriva u kompaniji iznosili su 12,5 miliona eura, što je preko 30 odsto učešća u ukupnim troškovima poslovanja. Da se cijena goriva zadržala na nivou od prošle godine ili na primjer 2019. za obavljeni saobraćaj, troškovi kompanije bi bili 4,6 miliona eura niži”, poručuju oz kompanije.

Ipak, na kraju dodaju da je, uprkos kompleksnoj situaciji, Air Montenegro adekvatno i blagovremeno reagovao pa su određeni faktori racionalizacijom i dobrom strateškom postavkom poslovanja neutralisani.