Biznismen Miodrag Davidović na korak je od kupovine većeg dijela nikšićke Željezare dok bi država učestvovala u vlasničkom dijelu, potvrdio je u razgovoru za Televiziju Crne Gore ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

Izvor: Vlada Crne Gore

No, kako kaže za RTCG, Davidović traži da mu se dozvole alternativni načini proizvodnje električne energije, jer sa trenutnim cijenama Željezara ne bi mogla biti rentabilna.

"Imamo zahtjev od Davidovića da mu se omoguće alternativni izvori električne energije. Davidović je imao sastanke sa ministarkom ekologije, urbanizma Anom Novaković Đurović, sa predstavnicima CEGES-a, EPCG, Ministarstvom kapitalnih investicija, ne može to preko noći, to je sad jedan proces, ali, u svakom slučaju, idemo korak po korak", naglašava Đurović.

Za Željezaru se dakle, i nazire rješenje, a ministar poručuje da treba biti obazriv.

"Onoga trenutka kada se uplati novac, kada Vlada i gospodin Davidović uplate pare Toščeliku i bude konkretizovan taj ugovor, možemo tada da pričamo. Do sada...znate, to je posao, to je privatnik, ne znate šta može tu da se desi. Ali, zasad ide nekim svojim dobrim tokom", poručio je Đurović.

Što se tiče arbitraže oko hotela Aman na Svetom Stefanu, Đurović je kazao da se radi na tome.

"Dosta je teško, sam taj ugovor kada je napravljen, mislim da nije baš najsrećnije napravljen, da je bilo dosta onoga 'lako ćemo i sredićemo', a da nije stavljeno na papir. Pokušavamo da nađemo određeni kompromis. Vi znate da je taj proces završio na arbitraži u Londonu, sama ta arbitraža ima određene svoje zahtjeve, kako finansijske, tako i od strane države, naravno, i sa druge strane, tako ima i određene svoje rokove da se arbitraža završi i mi se nadamo da će biti u našu korist. Ali, moram da kažem da, s ove tačke gledišta i sa ove vremenske distance, mislim da svi gubimo. I operater i država. Želim da se nađe neko kompromisno rješenje", istakao je ministar.

Turistička sezona bolja od prethodne

Uprkos ocjenama da turistička sezona nije dobra, brojke pokazuju drugačije - da je bolja od prethodne, a ne odudara od rekordne 2019.godine, tvrdi u razgovoru za Televiziju Crne Gore ministar Đurović.

Upros tome što je veliki broj negativnih komentara o turističkoj sezonii i čuje se da su plaže prazne, da nema tolikog broja turista, brojke, kaže Đurović za RTCG, govore da na današnji dan imamo 141.784 turista u Crnoj Gori.

"To je više nego prošle godine, a u odnosu na rekordnu 2019.godinu to je samo nekih 16 odsto manje. Ako uzmemo u obzir da imamo rat na području Evrope, da su se otvorila druga tržišta - aktivna Grčka, briljantna Hrvatska, Egipat, Tunis, to uopšte nije loš rezultat. Svi gradovi, dakle, od 2021. su bolji, osim Budve, a sada upoređujem sa 2019, kao dobar parametar, a to je da su svi gradovi tu na 90-99 odsto, Tivat bolji od 2019., Kolašin, imate Podgoricu, koja je 40 odsto bolja", pojašnjava Đurović za RTCG.

On je dodao da prvi put imamo ravnomjerno raspoređene turiste, što je dobra stvar.

"Prvi put imamo aktivan sjever Crne Gore, što nas raduje i pokazuje da je dobra strategija Vlade da se razvija i da se ulaže u sjever Crne Gore, a to ću vam reći i primjerom da je Žabljak 30 odsto bolji nego 2019. godine. Dakle, ne prošlu, nego 2019, rekordnu godinu", kazao je ministar za RTCG.