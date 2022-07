Zaduženje po ciframa izvjesno je i najmanje će biti do 170 miliona eura, poručio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Damjanović je, gostujući na TV Vijesti, kazao da će se potruditi da kroz rebalans precizno identifikuju nedostajuća sredstva i da sredstva koja budu obezbijedili imaju najmanji mogući negativni efekat. On je dodao da sa obavezama koje su novokonstituisane, koje su konstituisane od prethodne administracije, a nijesu plaćane.

"Obaveza dodatnih sredstava je na nivou od 170 miliona eura. To je nešto što tokom tekuće godine moramo da nadoknadimo", istakao je Damjanović.

Damjanović smatra da se rebalans budžeta pokuša do kraja jula.

"Neće biti sporno da to uradimo polovinom septembra. Ako to budemo radili polovinom septembra imaćemo do kraja sagledanu turističku sezonu", dodao je Damjanović.

Damjanović je upozorio da je inflacija trenutno možda i najozbiljniji problem.

"I nepredvidive posljedice onoga što nas čeka na jesen, imajući u vidu rat u Ukrajini, pandemiju koja još nije završena. Crna Gora je uvozno zavisna zemlja, i inflaciju dijelom uvozi, kroz uvoz osnovnih životnih namirnica i energenata poskupljuje manje-više sve ostalo", ocijenio je Damjanović

Damjanović je kazao da smatra da su penzioneri najugroženija kategorija, te da namjeravaju da imaju intervencije što se tiče penzija.