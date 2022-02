Izvršni odbor Sindikata strukovnih taksista sinoć je, kako je saopšteno, odlučio da neće doći do poskupljenja taksi usluga zbog materijalnog stanja građana.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Predsjednik Sindikata strukovnih taksista, Branislav Pavlović, kazao je da će se početkom naredne sedmice ponovo obratiti predsjedniku Vlade i ministru finansija, a ukoliko im ne budu ispunjeni zahtjevi organizovaće proteste 15 dana nakon toga.

"Ako dođe do protesta pozvaćemo sve kolege koji se bave prevozom putnika u drumskom saobraćaju, ne samo taksiste”, dodao je Pavlović.

Za sada cijene usluga ostaju iste, prenosi portal RTCG.

“Neće se mijenjati cijene taksi usluga zbog materijalnog stanja građana i nas samih da ne bismo došli u suprotnu situaciju, kontraproduktivnu jer ćemo izgubiti i ovo malo mušterija što imamo”, kazao je Pavlović za Dobro jutro Crna Goro.

On je naveo da problem taksista predstavljaju siva ekonomija, nerad institucija duži niz godina.

“Sve smo to pokušali da riješimo sa bivšim vladama i sa aktuelnom u odlasku. Uputili smo im preko 50 dopisa tokom 15 mjeseci, nijesmo dobili nikakve odgovore. Poturali su nam nebitne ljude za donošenje odluka”, kazao je Pavlović.

Taksisti su, kako je naveo, zbog toga u velikim problemima.

“Naša djelatnost nakon divljanja cijena naftnih derivata više nema smisla, jer mi svjesno idemo u gubitak. Nekada je cijena taksi usluga bila vezana za cijenu litra nafte, toliko je iznosila cijena kilometra. To se dijelilo na tri obaveze prema državi, nama kao vozačima i uvozu. To bi danas bilo 1,4 eura po kilometru. To ne može niko da plati, zbog toga svjesno idemo u gubitak”, rekao je Pavlović.

On je dodao da zbog trenutne političke situacije u zemlji ne znaju kome da se obrate.

“Tako da ćemo sačekati do kraja sedmice, a početkom naredne ćemo se obratiti nekom u Vladi ko bude tamo. Naše pismo treba da ide prema predsjedniku Vlade i ministarstvu finansija kome smo se obratili preko 40 puta”, kazao je Pavlović i dodao da ukoliko ne dobiju odgovor za 15 dana organizovaće proteste.

On je podsjetio da su zahtijevali od predsjednika Skupštine da se hitno organizuje sjednica i da se donese Zakon o akcizama koji će regulisati i limitirati cijene goriva, po ugledu na države regiona.