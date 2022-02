Predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Nebojša Đoković, kazao je da su u kompaniji najbliži odluci da narednih godina postepeno investiraju u dvije crnogorske vazdušne luke, budući da očekuju rast prihoda, ali i broja putnika, te vazduhoplova.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Govoreći o tome da li će se crnogorske vazdušne luke dati u zakup, ili će ipak ostati u državnom vlasništvu, Đoković je u emisiji Link na Radiju Crne Gore rekao da je ta tema i dalje otvorena.

"Od oktobra prošle godine nijesmo imali nekih značajnijih pomaka. Vlada je sada u tehničkom mandatu i teško da će tako krupne odluke donositi, jer nijesmo još do kraja definisali šta je prioritet", rekao je Đoković.

On je naveo da je neophodno investirati velika sredstva u dva aerodroma u Podgorici i Tivtu, prenosi portal RTCG.

"To sigurno nije lako za naš budžet ovakav kakav je. To su iznosi i do 150 miliona EUR", precizirao je Đoković.

On je rekao da je potrebno sagledati opciju kreditnog zaduženja za dvije vazdušne luke.

"To je pitanje koje se mora dobro izvagati. I ta opcija postoji, da možemo kod banaka uzeti kredit, ali smo bliži odluci da postepeno ulažemo narednih godina. Jer ćemo imati, po našim prognozama, ako bude sve kako treba, i ako bude kao u prethodnoj sezoni, rast prihoda i broja putnika, te vazduhoplova, da mi postepeno ulažemo i renoviramo oba aerodroma u koja nije ulagano decenijama", rekao je Đoković.

Kad je riječ o poslovanju, preliminarni podaci, kako je naveo, pokazuju da će imati više od dva miliona EUR dobiti.

Đoković je rekao da su Aerodromi Crne Gore tokom prošle godine opslužili više od 1,3 miliona putnika, što je rast od 148 odsto u odnosu na 2020.

Komentarišući odnos s kompanijom To Montenegro, Đoković je rekao da plaćanja idu "manje-više redovno".