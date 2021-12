Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić saopštio je za RTCG da je u posljednje vrijeme splasnuo optimizam po pitanju pronalaska nafte u crnogorskom podmorju, ali da će se ipak o svemu sačekati konačan izvještaj koji bi trebalo da bude poznat za nekoliko dana.

On je u Jutarnjem programu TVCG rekao da je u prvim mjesecima rada na bušotini bilo optimizma u konzorcijumu Eni i Novatek, koji su zaduženi za cjelokupan posao.

“U kasnijoj fazi se nije to baš tako pokazalo. Oni su došli do te bušotine do kraja, pokupljeni su uzorci, to je sad u Milanu i čekamo njihovo zvanično saopštenje da li ima nafte, u kojoj količini, da li je isplativa eksploatacija ili se odustaje od bušotine”, kazao je Bojanić.

Saopštio je i da će najkasnije do maja biti gotov idejni projekat za nastavak izgradnje auto-puta od Mateševa do Andrijevice, te da su već izvjesno obezbijeđena sredstva za finansiranje. Vrlo je, kako kaže Bojanić, vjerovatno da će do kraja 2022. krenuti izgradnja te dionice, a onda kasnije i od Andrijevice do Boljara.

Saopštio je da je na auto-putu ostalo da se završi još nekoliko stvari, zbog kojih nije moguće pustiti ga u saobraćaj.

“Čekamo da Komisija za tehnički prijem da konačnu riječ. Tu vam se čini da je sve gotovo, ali ostaje poneka sitnica koja vam ne da da možemo u potpunosti da ga koristimo”, pojasnio je Bojanić.

Auto-put, prema riječima ministra, izgleda spektakularno i tek kad se prođe tom dionice vidi se koliko je ona bila zahtjevna.

“Biće i turistička atrakcija. Nekoliko mostova, pored toga što su zahtjevni za izgradnju, izgledaju mnogo lijepo”, ocijenio je Bojanić.

Ministar je takođe uvjeren kako će budžet za narednu godinu dobiti podršku poslanika većine, ali da ni njegovo usvajanje ne bi bilo nešto što bi spriječilo funkcionisanje države kroz koje smo prošli i početkom ove godine.

Žao nam je ako dođe do gašenja KAP-a

Bojanić je rekao da će biti zanimljivo pratiti ostvarenje budžeta, jer su dosta radikalne mjere po pitanju rashodne strane.

“Vlada će učiniti sve da ispuni sve zahtjeve vezano za budžet”, rekao je Bojanić, prenosi RTCG.

Vlada je, po pitanju KAP-a, kaže Bojanić uradila sve što je mogla ne bi li se održao minimum proizvodnje u narednih šest mjeseci.

“Igramo se ko je kome dao ponudu. Žao nam je ako dođe do gašenja aluminijumske industrije, jer svi znamo u Vladi da nam to treba, da ona ima budućnost. Dobro je da se postepeno gase ćelije, pa je lakše sjutra, ako se nađe rješenje, ponovo pokrenuti proizvodnju”, kazao je Bojanić.

Govoreći o političkoj situaciji u Crnoj Gori, Bojanić je ocijenio da su odnosi između parlamentarne većine i Vlade Crne Gore specifični, jer je teško gdje zabilježena situacija da malo poslanika stvarno podržava vlada.

“Spletom nekih okolnosti ta se Vlada održava. Što se tiče Vlade i mog ministarstva mi radimo punom parom. Očekujem da će ova Vlada potrajati, ali i ako se desi nešto suprotno, ništa strašno, mnoge su vlade pale, dolazile su druge. Nekad se to pokazalo ljekovito, a nekad nije”, zaključuje Bojanić.