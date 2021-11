Solidarnost, saradnja i zajednička odgovornost najbolji su put za najdjelotvorniji odgovor na klimatske promjene, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, navodeći da politička volja mora biti pretvorena u neodložnu klimatsku akciju.

Izvor: Printscreen

Đukanović je, na Samitu lidera Konferencije Ujedinjenih nacija (UN) o klimatskim promjenama (COP26) u Glazgovu, naveo da je ovogodišnji COP26 u uslovima pandemije veliki podvig.

On je kazao da se do cilja može doći kada se poštuju pravila i striktna ograničenja, kada postoji spremnost za odricanje od komfora, i kada se to čini zajedno i solidarno.

„Vjerujem da je to najbolji put za najdjelotvorniji odgovor i na klimatske promjene. Kroz zajedničku odgovornost, solidarnost i saradnju, kroz multilateralizam“, rekao je Đukanović.

On je poručio da svjetski lideri političku volju, koju danas potvrđuju, moraju pretvoriti u neodložnu klimatsku akciju.

„Ovo je posljednja prilika da stvari stavimo pod kontrolu. Nemamo luksuz da je propustimo“, istakao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora podnijela ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos smanjenja emisija od 35 odsto do 2030. godine.

„Ipak, danas smo ovdje da pokažemo spremnost da idemo i više od onoga što znamo da možemo. Da potvrdimo volju i vjeru da možemo koračati i brže i zahtjevnije za opštu dobrobit“, kazao je Đukanović.





Crna Gora je, kako je rekao, preuzela obavezu da dijeli klimatsku ambiciju i da zajedno sa Evropskom unijom (EU) bude klimatski neutralna do 2050. godine.

Prema riječima Đukanovića, integracija u EU je strateški put države i Crna Gora će učiniti sve da u tome uspije.

On je kazao da će Crna Gora do kraja ove godine ažurirati popis emisija gasova, u skladu sa novom metodologijom Međuvladinog panela.

Crna Gora će, kako je rekao, do kraja 2023. godine finalizovati prvi nacrt Nacionalnog plana za energetiku i klimu, a početkom 2024. završiće Nacionalni plan adaptacije.

Đukanović je kazao da će Crna Gora intenzivirati rad na usvajanju Strategije niskokarbonskog razvoja i pridružiti se grupi država koje aktivno planiraju i definišu politike i mjere za smanjenje i ublažavanje klimatskih promjena.

„Sljedećim ažuriranjem nacionalnog doprinosa otići ćemo korak dalje. Vjerujemo da će to biti još pet odsto smanjenja. Ukupno 40 odsto. Želimo da Crna Gora bude regionalni primjer uspješne zelene tranzicije“, naveo je Đukanović.

On je kazao da su klimatske promjene i gubitak biodiverziteta egzistencijalna prijetnja.

Đukanović je dodao da devastirajući efekti pandemije čine stanje dodatno složenim.

Svijet se, kako je rekao, zagrijava brže nego što smo se nadali, a jedino ljudska ruka može učiniti potez koji će proces usporiti.

„Nacionalna odgovornost i odgovornost prema globalnoj zajednici nas navode da učinimo ono što moramo, i na šta smo se već obavezali da bismo postigli cilj – sačuvali planetu i omogućili sigurniju, zeleniju i održiviju budućnost“, poručio je Đukanović.