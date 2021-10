Nekadašnji funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, dug po osnovu sudske kazne od oko milion eura trebalo bi da isplati za 380 godina, pošto mu je otplata predviđena na 4.600 rata.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

To pokazuju podaci Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) u koje su “Vijesti” imale uvid.

Kako "Vijesti" saznaju iz Fonda "PIO", pravosnažno osuđenom šefu budvanske kriminalne grupe, kazna od 1.096.481 eura, odbija se od penzije koja iznosi 500,73 eura.

S obzirom na to da se prema Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju, izvršenje na zaradi i penziji može odrediti i sprovesti do iznosa od jedne polovine tih primanja, Maroviću se od penzije odbija 240,31 euro.

Prema podacima Fonda PIO u koje su Vijesti imale uvid, pravo na prijevremenu starosnu penziju Maroviću je priznato krajem marta 2017. godine.

”Postupak za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju pokrenut je zahtjevom od 28. aprila 2017. godine primjenom Sporazuma sa državom Srbijom”, navedeno je u rješenju Fonda.

SPORAZUM

Gotovo pune četiri godine prošle su od kada je odbjegli Budvanin trebalo u kasu Opštine Budva da uplati više od miliona eura na osnovu sudske kazne.

Lokalna uprava, međutim, do danas uspjela je da naplati 225 hiljada eura kolika je protivrijednost zemlje koju je preuzela od njegovog sina Miloša u Mrčevom polju, 12.000 od prodaje manje parcele koju je stariji Marović posjedovao, kao i oko 10.000 eura od blokade penzije nekadašnjeg političkog direktora DPS-a.

Naime, 10. oktobar 2017. bio je krajnji rok, na koji se prilikom izricanja presude u podgoričkom Višem sudu, a nakon postizanja sporazuma o priznaju krivice pred Specijalnim državnim tužilaštvom kojim rukovodi Milivoje Katnić, Marović obavezao da će nadoknadi štetu od oko milion eura...

Prodaja imovine, zemljišnih parcela na Jazu i Krimovici u vlasništvu starijeg Marovića, ponovo je odložena krajem prošle sedmice, a javna izvršiteljka zakazala je drugo ročište za 18. novembar.

Kako je "Vijestima" potvrđeno u Opštini Budva, koja već dvije godine ne može da proda imovinu koju je osuđeni založio kao garanciju da će izmiriti štetu...

Prema sopstvenom priznanju, on je sa kriminalnom grupom koju je organizovao - oštetio lokalni budžet za desetine miliona eura.

Ipak, Marovićevi branioci od početka osporavaju to što se na prodaju našla i imovina kojom Marović sporazumom nije garantovao, ali osporavaju i to što se od penzije mjesečno “skida” 240 eura. Tvrde da ni to nije dio dogovora sa tužilaštvom.

Od milionske kazne ostalo je da se izmiri manje od 800 hiljada eura, ali preostali dio imovine višestruko manje vrijedi, jer prvo ročište, koje je takođe u nekoliko navrata odlagano, donijelo je Opštini svega 12 hiljada eura, koliko je prodata u martu manja parcela.

Na drugom ročištu trebalo je da je bude prodat komad zemlje od 1.013 kvadata na Jazu, na koju je Marović upisan kao sukorisnik za 73.819,20 eura, kao i parcela od 589 kvadrata na Jazu za 40.994 eura, na kojoj je Marović upisan kao vlasnik polovine.

Na dobošu su trebale biti tri parcele, šuma u Krimovici za 15.852 eura, na koje Marović ima četvrtinu vlasništva.

Opština Budva u februaru 2019. preuzela je hektar zemlje u zaleđu plaže Jaz, vlasništvo Marovićevog sina, Miloša, za 225.000 eura, kojim je nadoknađen dio novčane kazne njegovog oca.

Miloš, koji je od 17. septembra prošle godine slobodan čovjek i za njim je povučena potjernica nakon što mu je zastarjela kazna u Crnoj Gori, garantovao je zemljom da će njegov otac izmiriti sudsku kaznu.

Maroviću je, kako se navodi, ostvareni penzijski staž utvrđen na 29 godina, 11 mjeseci i tri dana.

”Najpovoljniji lični koeficijent utvrđen je u skladu sa Zakonom o PIO, a za period od 1971. do 2016. iznosi 2.67957”, piše u rješenju.