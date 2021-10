Crnogorska delegacija predvođena potpredsjednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem i ministrom vanjskih poslova Đorđem Radulovićem večeras je dočekana u Njujorku od strane naše dijaspore koju čine građani iz Ulcinja, Bara, Tuzi, Krajine, Ana Malita, Plava i Gusinja.

“Naša dijaspora neiskorišćeni je dragulj. Želimo da oni još više ulažu u Crnu Goru i da država to vrednuje mnogo više nego što je to do sad bio slučaj“, naveo je Abazović.