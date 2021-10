"Pošto je završena javna rasprava o Nacrtu Zakona o popisu stanovništva, vidjećemo uskoro kada će biti održan i kojom će se dinamikom odvijati dalja procedura vezana za popis", istakao je u izjavi za Dan poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Javna rasprava o Nacrtu zakona o popisu stanovništva zaključena je prije tri dana. Iako su se tako formalno stekli uslovi da se popis stanovništva organizuje do kraja godine, kako je prvobitno i planirano, to je ipak pod znakom pitanja s obzirom na rokove za njegovo sprovođenje.

Vučurović kaže da je Crna Gora jedina država u Evropi u kojoj postoje snage koje se protive održavanju popisa.

"To je vjerovatno fenomen i samo govori kakve su ovdje nedemokratske, kriminalne i šovinističke opcije vladale do 30. avgusta prošle godine. Čim su izgubili poluge moći i ne mogu da kontrolišu procese, da ucjenjuju, prijete, kradu, onda su krenuli u opstrukcije, i svakako da će temeljna demontaža te poražene politike staviti tačku na tu destrukciju i sistem koji je trideset godina uništavao i pljačkao Crnu Goru, i pokušavao da je pozicionira tamo gdje nikada nije bila. Vrlo je glupo i naivno ako Milo Đukanović i njegova partijsko-kriminalna organizacija misle da bi nekim odlaganjem popisa uspjeli da spriječe Crnu Goru da se vrati sebi i svom istorijskom identitetu, jer to je proces koji je nepovratan", naveo je Vučurović.

Dodao je da snage kojih ima i u opoziciji, a i među nekim strankama vlasti, pričaju o demokratiji, a uplašene su od popisa.

"To je zakonska obaveza države na svakih deset godina, i tresu se od straha od pomisli da sa popisom propada projekat kojim su htjeli da unište i uguše istorijsku i tradicionalnu Crnu Goru i da je pretvore u nekakav Montenegro. Uvijek će Crna Gora biti jača od toga Montenegra", dodao je poslanik Vučurović



On smatra da treba ignorisati predloge od prepoznatih DPS igrača koji zahtjevaju da se iz popisa izostave pitanja vezana za etničku pripadnost, jezik i vjeroispovijest.

Stav grupe nevladinih organizacija i agencija za istraživanje javnog mnjenja koja je podnijela Vladi predloge za izmjenu Nacrta zakona o popisu stanovništva je da se iz predstojećeg Popisa stanovništva izostave pitanja o etničkoj pripadnosti, vjeroispovjesti i maternjem jeziku, s obzirom na, kako kažu, izrazito nestabilnu društveno-političku situaciju i nedostatak povjerenja u institucije.