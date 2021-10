Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić, prisustvovao je svečanoj ceremoniji povodom Dana Vojske 7. oktobra, koja je održana u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Izvor: Vlada Crne Gore

Čestitajući Dan Vojske, premijer je u obraćanju poručio da mu je ukazana izuzetna čast što je u prilici da vojnicima zahvali na svemu što su u proteklom periodu učinili za Crnu Goru.

„Pogotovo u trenucima koji su bili izazovni i za Crni Goru i za čitav svijet. To je pandemija i naravno druga pošast koja je zahvatila Crnu Goru, to su požari kao dio klimatskih promjena. Vi ste tom zadatku kao i uvijek do sada odgovorili, tim što ste pokazali solidarnost i jedinstvo, onako kako se uvijek u Crnoj Gori dešavalo u kriznim situacijama – svi za jednog, jedan za sve. Nemojte nikada zaboraviti da ste vi nasljednici onih junaka sa Martinića, Krusa, Grahovca, Vučjeg Dola, Mojkovca i slobodarskog Virpazara! Sa ovih naših svetih mjesta, gdje se rađalo crnogorsko junaštvo i slava crnogorskog oružja, vi ste uvijek osvetalli obraz Crne Gore. Tu su udareni trajni pečati crnogorske državnosti i nezavisnosti“, kazao je Krivokapić.

Predsjednik Vlade, govoreći o svijetlim i pobjedonosnim momentima kroz istoriju, kazao je da su danas, u mirnodopskim vremenima, kao dio najvećeg i najznačajnijeg vojnog Saveza na planeti, vojnici ostali nepokolebljivi branič državnog dostojanstva Crne Gore i njene stabilnosti.

„Ostajući dosljedno na evroatlantskom kursu, ova Vlada nastaviće da sprovodi potrebne reforme u oblasti odbrane, sa akcentom na unapređenje i usavršavanje svih kapaciteta Vojske Crne Gore, poručio je premijer.

Na globalnom planu, doadao je, nastavljamo da doprinosimo zajedničkim naporima Alijanse na polju jačanja kolektivne bezbjednosti i očuvanja mira i prisjetio se zapisa jednog norveškog pisca koji je krajem 19. vijeka imao priliku da se uvjeri kakav je crnogorski vojnik.

„Zapisao je, kako je viteško postupanje crnogorskih vojnika ostalo neprevaziđeno u istoriji evropskih ratovanja. Danas kada živimo blagodeti evropskog mira, kćeri i sinovi crnih brda, noseći časnu crnogorsku vojnu uniformu, imaju obavezu da nastave taj viteški put. Viteštvo vojnika Crne Gore najbolje je iskazao vojskovođa, a potom i pisac Marko Miljanov, kroz knjigu o čojstvu i junaštvu“, kazao je Krivokapić.

On je naglasio da se viteštvo crnogorskih žena, koje se nekad oslikavalo na ratištu sa bratom, mužem ili sinom i kroz vidanje njihovih rana, danas ogleda u njihovom stajanju rame uz rame sa svojim kolegama, sa kojima tvore modernu Vojsku Crne Gore.

„Ispunjen osjećanjem ponosa zbog vaše postojanosti i nepokolebljivosti, vaše discipline u ispunjavanju svih naređenja i zadataka, izražavam vam lično divljenje i poštovanje zbog riješenosti da ne posustanete na tom časnom putu. Najveća krilatica koja vas obavezuje je da sve počinje i završava obukom. Nastavite tamo gdje ste stali da bi branili Crnu Goru i njeno dostojanstvo i bili partner svim u okviru najvećeg Saveza. Živjela Vojska Crne Gore!“, zaključio je Krivokapić.