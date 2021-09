Aktuelna Vlada nije eksperiment, već je jedini eksperiment sprovođen u Crnoj Gori bio DPS-ov "eksperiment zarobljene države i familijarno-partnersko-kumovskih pljački", navodi se u odgovoru Vlade na jučerašnje saopštenje Demokratske partije socijalista (DPS).

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Iz Vlade su, takođe, najavili da će Budžetom za 2022. predložiti najveći kapitalni budžet, da bi dali zamajac ekonomskom rastu, kako bi on bio održiv, a ne zasnovan isključivo na jednoj privrednoj grani.

Iz DPS-a su juče kazali da će "eksperiment koji se dogodio u Crnoj Gori" u političkoj istoriji biti izučavan kao primjer "kako urnisati državu za manje od godinu dana".

"U crnogorskoj političkoj stvarnosti ne postoji veći paradoks i gore licemjerje od stranačkih saopštenja partije, koja je posredstvom svog kleptokratskog rukovodstva i znamenitih lokalnih funkcionera, u posljednjih trideset godina, izvršila najveću poharu Crne Gore u njenoj istoriji. U posljednjem, u nizu očajničkih saopštenja, ta političko-kriminalna kasta optužuje Vladu i premijera, časnog čovjeka i univerzitetskog profesora, bez ijedne jedine hipoteke u svojoj profesionalnoj karijeri, da su 'urnisali državu za manje od godinu'. Pritom, to saopštava partija čiji je predsjednik glavni akter najvećih afera koje su potresale Crnu Goru u njenoj istoriji ('Telekom', 'Snimak', 'Limenka', 'Pireus Banka', 'Koverta', itd.). Podsjećamo javnost da je to ona ista partija čiji su funkcioneri i poslanici - osuđeni kriminalci, te glavni protagonisti brojnih tužilačkih istraga od Možure, preko Budve do Abu Dabija. 'Znavena' gospoda (rebrendirana u pokušaju) očigledno ne razumiju da sve pobrojane afere, uključujući i one koje će uskoro biti obznanjene, ostaju kao trajni biljezi u njihovoj političkoj biografiji. 'Šta to lijepo ima obraz zakrpljen sa flekom?', upitao bi dragi pjesnik", navodi se u reagovanju Vlade.

Dodaju da "nijedna fleka", međutim, ne može sakriti DPS-ove zamjene teza.

Iz Vlade su kazali da premijer Zdravko Krivokapić nije zaboravio da je javni dug od 103 odsto bruto društvenog proizvoda 2020. godine nastao nakon zaduženja nove Vlade, ali da je DPS "očigledno zaboravio" da je nova Vlada u decembru prošle godine "zatekla praznu kasu". Da se nova Vlada nije zadužila, kako ističu, Crna Gora bi bankrotirala i ne bi bila u mogućnosti da servisira svoje obaveze, uključujući isplate plata i penzija.

"Zahvaljujući odgovornoj politici Vlade, javni dug je saniran i u roku od nepunih 10 mjeseci doveden do nivoa od 88% BDP-a, sa tendencijom da na kraju godine bude na nivou od 78% BDP-a. Podsjećanja radi, za vrijeme posljednje vlade DPS-a, javni dug je od 2018. do 2020. godine narastao za 20% BDP-a, nakon čega smo dovedeni pred bankrot", navode iz Vlade.

Porazno zvuči, kako su kazali, i "nevješta argumentacija" DPS-a kako Crna Gora 2020. godine nije imala turističku sezonu "jer je čovječanstvo čekalo vakcinu”.

"Kako to da su susjedne Hrvatska i Albanija, bez vakcine, iste godine ostvarile preko 50% prihoda od turizma u odnosu na 2019. godinu, a naša država samo 13%? Ili 'znavena' gospoda iz DPS-a pak smatraju da je prošlogodišnje otvaranje granica predstavljalo samoubilačku grešku naših prijatelja u Zagrebu i Tirani", upitali su iz Vlade.

Smislenost ocjene DPS-a kako je osnivanje aviokompanije Air Montenegro "katastrofalan potez”, dodaju iz Vlade, najbolje se očitava u "činjenici da je upravo DPS svoje 'patriotske' vizije i menadžerske 'sposobnosti' demonstrirao tako što je nekadašnju nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines ostavio sa 160 miliona eura duga."

"Apropo zaplijene narkotika i načela podjele vlasti: pretpostavljamo da su pojedinci u DPS-u skrhani zbog ove efikasne akcije Uprave policije, koja se (podsjećamo) nalazi u ingerenciji Vlade Crne Gore. Sa druge strane, uzvraćamo sa preporukom da 'znavene' kolege detaljnije izuče podjelu vlasti, sa naglaskom na sudsku. Zlu ne trebalo", stoji u odgovoru Vlade.

Poručili su i da niko nije "sahranio crnogorski sport", već da je svjesno napuštena DPS-ova "praksa zataškavanja i prećutkivanja problema koji se javljaju", sa ciljem povećanja transparentnosti rada svih ministarstava.

"Ova Vlada nije eksperiment. Jedini eksperiment koji je sprovođen u Crnoj Gori bio je onaj DPS-ov. Bio je to eksperiment zarobljene države i familijarno-partnersko-kumovskih pljački. Dakle, zločin u trajanju od 30 godina, koji je doživio sopstveni krah. I koji će doživjeti svoj sudski epilog", naveli su iz Vlade.

Istakli su da je opredjeljenje aktuelne Vlade racionalizacija potrošnje na svim nivoima, osim za kapitalne projekte.

"Zato ćemo Budžetom za 2022. predložiti najveći kapitalni budžet kako bi dali zamajac našem ekonomskom rastu kako bi on bio održiv, a ne zasnovan isključivo na jednoj privrednoj grani."

"Radi informisanja javnosti navešćemo još nekoliko činjenica: Crna Gora je u zadnjih 10 godina u svakoj godini zabilježila deficit budžeta; Svake godine za finansiranje Budžeta zadužili smo se u prosjeku 500 miliona eura; Javni dug rastao je u svim godinama u posljednjih 10 godina do nivoa od preko 100% BDP-a u 2020. godini. Znamo ko je u posljednjih 10 godina bio na vlasti", zaključuju iz Vlade.