Potpredsjednik Vlade i koordinator službi bezbjednosti, Dritan Abazović kazao je da niko od najviših predstavnika bivše vlasti, uključujući i predsjednika DPS, Mila Đukanovića, ne može da odgovara sve dok ne dođe do promjena u državnom tužilaštvu.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

On je u intervjuu za Nova.rs rekao da je paradoksalno što te promjene opstruira dio aktuelne parlamentarne većine, ali da se, uprkos tome, vode postupci koji bi mogli u potpunosti da promijene odnose u Crnoj Gori.

"Do sad su kukali zašto se ne hapse ljudi, a valjda misle da vlada može da ode i uhapsi nekoga. To je jedini razlog. Mogu da kažem da se protiv nekih bivših ministara vode postupci. Mi imamo postupak protiv bivšeg ministra poljoprivrede (Petra Ivanovića), koji je napravio milionsku štetu državnom budžetu i sad se čeka da mu se skine imunitet. I to Skupština Crne Gore na neki način otaljava i ne može da uradi. Nakon toga, on bi trebalo da bude uhapšen i procesuiran. Ja se nadam da će to biti tako, da ne prejudiciram", rekao je Abazović, dodajući da se postupci vode protiv još nekih osoba koja su obavljala značajne državne funkcije.

"Ima i nekih radnji koje su pokrenute, a koje ja ne želim da otkrivam. Jedino što mogu da vam kažem jeste da one mogu da u potpunosti promijene sliku svih odnosa u narednom periodu u Crnoj Gori", naglasio je on.

Na pitanje da li te istražne radnje vode ka predsjedniku Crne Gore, Milu Đukanović, Abazović nije želio konkretno da odgovori, ali je rekao da niko neće biti zaštićen.

"To ne mogu da otkrivam. Mogu samo da kažem jednu stvar iz koje ćete izvući zaključak – dok budemo u situaciji da o nečemu odlučujemo privilegovanih neće biti. Uopšte nas ne interesuje kako se neko zove i preziva, koju funkciju trenutno obavlja ili koju je obavljao u prethodnom periodu. Da ne bude zabune, to ne važi samo za predsjednika države, već i za članove ove vlade. Dakle, važi za sve. Oni za koje postoji mogućnost da budu tretirani na zakonski način, oni će biti i tretirani tako i to je to", rekao je Abazović.