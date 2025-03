Sjednica Skupštine Glavnog grada koja je trebalo da bude održana 13. marta, a koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, nastavljena je danas.

Predsjednica Skupštine Jelena Borovinić Bojović predložila je Dnevni red koji sadrži Predlog Programa podizanja spomen-obilježja, Predlog Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite i Izbor i imenovanja.

Ona je na početku sjednice kontatovala da postoji kvorum za rad.





Mujović: Odbornici opozicije ponovo pokazali da ne brinu za potrebe građana

Poslanik DPS-a Andrija Klikovac tražio je obrazloženje zbog čega je ova sjednica zakazana po hitnom postupku, te da gradonačelnik mora to da obrazloži. On je pitao gradonačelnika i da kaže koliko je to građana ugroženo, imajući u vidu da je samo to mogao biti jedan od razloga zakazivanja sjednice na ovaj način.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je naveo da se osjeća poraženo što su odbornici opozicije na prethodnoj sjednici morali da „vire iz bifea i broje koliko nas je u sali“.

„Tačan broj ugroženih građana ne znam, ali blizu je 180 ili 200 hiljada, a dešava se kao posljedica toga što želim da ovaj grad funkcioniše. Grad će funkcionisati onda kada budu funkcionisale gradske službe i preduzeća. Da bi se to desilo potrebno je da se formiraju odbori direktora i da počne da se radi ono što je u interesu građana. Rekao bih da nemate razloga za ponos kako je protekla neodržana sjednica, jer se i ja poraženo osjećam. Moja želja je bila da sa opozicijom gradim najkorektnije odnose. Prvi moj zadatak i obaveza bila je da ću konsultovati kolegu sa Mašinskog fakulteta da napravimo komisiju u kojoj će biti delegiran jedan od profesora Mašinskog fakulteta kako bi nabavka novih autobusa bila napravljena na pravi način. Moja prva aktivnost nakon sjednice bila je da pozovem dekana Mašinskog fakulteta da mi delegira profesora kako bi bio ozbiljan prema opoziciji. Naredni korak bio je odgovor na poziv odbornika Perića, koji je govorio da se za kućice za Proljećni pazar član komisije odredi iz zanatske komore. Sve to radim da bi imali korektne odnose. Na sjednici koja nije održana sam se bijedno osjećao iz samo jednog razloga – gledam odbornike opozicije koji vire iz bifea i broje nas koliko nas je ovdje. To je poražavajuće. Samo zbog toga se tako osjećam. Vas ne brinu potrebe građana, već i dalje čisto politikanstvo“, istakao je Mujović, navodeći da trpi kritike od koalicionih parntera jer previše poštuje opoziciju.





Milošević: Jovanovića ubili oni kojima je smetala istina

Odbornica Nove sprske demokratije Jelena Milošević posebno je istakla podizanje spomen-obilježja Dušku Jovanovića.

„Ubili su ga oni kojima je smetala istina, oni koji su se plašili njegovih riječi, jer su one bile jače od njihovih metaka. Ubili su ga oni čiji su prsti tada držali okidač čija je glava bila u kabinetima tadašnje vlasti, a svi znamo ko je tada vladao Crnom Gorom. Znamo ko je imao moć, ko je mogao da naredi, ali i da zataška. Znamo i zašto su ga ubili. Zato što je razotkrivao njihov prljavi posao, zato jer je pisao o švercu cigareta i najvećem kriminalnom poslu koji je bio pod zaštitom vlasti“, kazala je Milošević.





Bulatović: Crna Gora mora da se oduži Dušku Jovanoviću

Šef kluba odbornika Za budućnost Podgorice – DNP – SCG – PCG, Vladimir Bulatović takođe je naveo da se Crna Gora još nije odužila Dušku Jovanoviću.

„Nijesmo još uspjeli da zatvorimo njegove ubice. Institucije koje su trebalo da daju odgovor na to pitanje je bivši režim razorio. Nikad nije odustajao, nije birao lagodan život, već pravdu. Mi kao društvo ne možemo dalje dok su njegove ubice na slobodi. Dužni smo Dušku, njegovoj porodici, ali i društvu da njegovo ime stoji kao opomena, a istovremeno da bude vječni simbol časti i dostojanstva“, istakao je Bulatović.





Klikovac: Bazen u Podgorici da se nazove po Petru Porobiću

Odbornik DPS-a Andrija Klikovac kazao je da se na dnevnom redu ne nalazi njihov predlog da se bazen u Podgorici nazove po Petru Porobiću, koji je osvojio prvu veliku zlatnu medalju u nezavisnoj Crnoj Gori.

„S obzirom da je u pitanju istorijska ličnost za sport Crne Gore, očekujemo da će gradonačelnik uputiti inicijativu kabinetu Spajića da se da naziv bazenu po proslavljenom Petru Porobiću, pa stoga smatramo da ovaj plan nije potpun. Porobić je to zaslužio i o tome su svi govorili. Bilo je neodgovorno od prošle gradske administracije da se takva inicijativa nije uputila prema Vladi“, kazao je Klikovac.

Predloženo je da, između ostalog, spomen obilježja u Podgorici dobiju Duško Jovanović, Borislav Pekić, Sula Radov, učesnici Narodno – oslobodilačkog rata, golootočki stradalnici i žrtve Informbiroa iz bratstva Živkovića u Ublima. Predloženo je i da Podgorica dobije ulice nazvane po brojnim domaćim i međunarodnim ličnostima.