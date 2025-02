Policajci utvrdili da je šezdesettrogodišnjak, koji je odavno na privremenom radu u inostranstvu, dvadesettrogodišnjakinji platio 10 eura za seksualne usluge.

Šezdesettrogodišnji S. B. i četrdeset godina mlađa H. M. uhapšeni su u Podgorici zbog prostitucije na javnom mjestu, prenose “Vijesti”.

Prema istim informacijama, njima su lisice na ruke stavljene u petak veče, na parkingu u jednom podgoričkom naselju.

Tokom istrage policajci su utvrdili da je crnogorski državljanin, koji je odavno na privremenom radu u inostranstvu, dvadesettrogodišnjakinji platio 10 eura za seksualne usluge.

Izvor iz Uprave policije objasnio je da su utvrdili i kako su njih dvoje stupili u kontakt.

Nakon što su zatečeni u parkiranom automobilu nadomak objekta jednog trgovinskog lanca, policajci su ih oboje lišili slobode.

“Vijestima” je nezvanično rečeno da su procesuirani zbog kršenja člana 27 Zakona o javnom redu i miru.

“Ko se na javnom mjestu odaje prostituciji ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana”, propisano je tim članom Zakona.

Nije saopšteno kakva je kazna izrečena S. B. i Podgoričanki staroj 23 godine.

Prostitucija se uglavnom definiše kao pružanje seksualne usluge drugoj osobi u zamjenu za novčanu naknadu ili neku drugu vrstu naknade.

Osim kao prekršaj u Zakonu o javnom redu i miru, prepoznata je i Krivičnim zakonikom Crne Gore. Krivični zakonik predviđa zatvorske kazne za one koji drugog navode ili podstiču na prostituciju, ali se ne odnosi na pružaoce tih usluga:

“Ko navodi ili podstiče drugog na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sličnih sredstava propagira ili reklamira prostituciju, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do dvije godine”, predviđeno je Krivičnim zakonikom.

Kazna od dvije do deset godina zatvora prijeti onome ko to krivično djelo učini prema maloljetnom licu, ali i ako je navođenje na prostituciju “učinjeno od strane više lica na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina”.

Ista kazna propisana je za onog ko koristi seksualne usluge maloljetnog lica.

“Posredovanje u vršenju prostitucije je, u smislu ovog člana, korišćenje lica za seksualne aktivnosti pri čemu se daje ili obećava novac ili bilo koji drugi vid naknade ili nagrade kao plaćanje za angažovanje tog lica u seksualnim aktivnostima, bez obzira na to da li se to plaćanje, obećanje ili nagrada daju tom licu ili nekom trećem licu”, pojašnjeno je u tom pravnom aktu, prenose "Vijesti".