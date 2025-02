On je kazao da je do sada izborna reforma zavisila od saradnje vlasti i opozicije, za koju su, kako ističe, i dalje otvoreni.

Izvor: Pokret Evropa sad

Vasilije Čarapić, šef kluba poslanika Pokreta Evropa sad koji kopredsjedava tom privremenom skupštinskim tijelom, u razgovoru za "Dan" ocjenjuje da je širokoj javnosti sada potpuno jasno da DPS nije ni najmanje zainteresovan za izbornu reformu, kao što suštinski nije zainteresovan ni za pristupanje Evropskoj uniji.

"Isto tako, potpuno je izvjesno da je javnost na strani evropskih vrijednosti i praksi, budući da se, po svim istraživanjima javnog mnjenja, ogromna većina građana izjašnjava za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, što znači da izbornu reformu više ne možemo vezivati za dobru volju opozicije, već u parlamentu treba tražiti onu većinu koja je spremna da se prihvati tog posla i do kraja trećeg kvartala ove godine pripremi sve neophodne reforme – smatra naš sagovornik.

On je podsjetio da su se početkom godine obratili ODHIR-u za dobijanje mišljenja o svim izbornim zakonima, prenosi DAN.

"A u međuvremenu ćemo pokrenuti niz aktivnosti usmjerenih na promovisanje koncepta otvorenih lista, kako bismo razradili model koji je primjenjiv na Crnu Goru – najavio je Čarapiić.

On je kazao da je do sada izborna reforma zavisila od saradnje vlasti i opozicije, za koju su, kako ističe, i dalje otvoreni, kako piše portal DAN.

"Ali ćemo, budući da evropska budućnost Crne Gore ne može da čeka, podršku za izborne reforme tražiti kroz društveni konsenzu, a ne kroz stranački. Kroz zalaganje za izbornu reformu, Pokret Evropa sad zauzima se za fundamentalne demokratske vrijednosti, a građani su nam najvažniji partneri u tome – naglašava Čarapić.

Odgovor uvijek bio negativan

Naš sagovornik je podsjetio na "Barometar 26", ističući da su na taj način, kroz najširu moguću platformu po kojoj bi svi politički i društveni akteri sarađivali na pristupanju EU, pokazali želju da sa opozicijom ravnopravno dijele obaveze na evropskom putu.

"Na saradnju smo pozivali i na manje formalne načine, u šta je javnost imala priliku da se uvjeri kroz naše medijske istupe. Odgovor od strane opozicije uvijek je bio negativan – kazao je Čarapić.

Što se tiče održavanja lokalnih izbora u jednom danu, što je jedna od inicijativa koju je još u maju prošle godine Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu dostavio ministar javne uprave Maraš Dukaj, on podsjeća da je to standard Evropske unije i obaveza koju je Crna Gora preuzela u okviru izborne reforme. Smatra da je moguće da do realizacije ovog modela dođe krajem 2026, prenosi DAN.

"Prije svega, ova reforma bi neutralisala destruktivne prakse poput opstrukcija u formiranju vlasti, a onda i iscrpljujuće ponavljanja izbora, a uz to bi spriječila i manipulacije poput tzv. izbornog turizma – predizborne promjene mjesta prebivališta građana, pa bismo konačno mogli biti sigurni da je izborni rezultat realna slika preferencija birača. Iako ne treba previđati ni značajne uštede koje bismo posljedično imali, akcentovao bih primarno upravo demokratski i stabilizujući potencijal ovakve izborne koncepcije. Optimalno bi bilo da se izbori po modelu o kojem govorimo realizuju krajem 2026. godine, jer tada treba da budu održani redovni izbori u gotovo pola crnogorskih opština, a vrijedna razmatranja je i mogućnost da lokalne izbore vremenski objedinimo sa redovnim parlamentarnim – rekao je Čarapić.

Kako je zaključio, sve to će zavisiti od volje parlamentarnih stranaka, a što se tiče PES-a, spremni su i imaju spremno rješenje kako da ovo implementiraju.