Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predaja izbornih lista za odbornike u lokalnom parlamentu na izborima koji će biti održani 13. aprila u Herceg Novom počinje u srijedu, 12. februara a završava 18. marta u ponoć, definisano je Kalendarom izbornih aktivnosti koji je donijela Opštinska izborna komisija.

Zbirnu izbornu listu Opštinska izborna komisija objavljuje najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 28. marta do ponoći, prenosi portal RTHN.

Biračka mjesta određuje OIK na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije do 23. marta, a birački odbor za svako izborno mjesto imenuje se do 2. aprila do ponoći.

Predsjednik biračkog odbora preuzima izborni materijal od OIK-a najskasnije do 10. aprila, navedeno je između ostalog u Kalendaru rokova za sprovođenje izbornih radnji za izbore koji će biti održani 13. aprila.

Opštinska izborna komisija donijela je i odluku da izborna lista može biti utvrđena ako je potpisima podrži najmanje 204 birača, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Herceg Novi.