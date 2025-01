"Što se tiče izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naš stav je nepromijenjen, odnosno pristajemo samo na promjenu mjesta."

Izvor: Printscreen/RTCG

On će, kako kaže, ovo saopštiti gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću koji je putem medija u više navrata najavio sastanak sa Asanovićem za 15. januar. Asanović ističe da zvaničan poziv nije dobio.

"Ne znam o čemu će htjeti gradonačelnik Podgorice da priča, ali zasigurno će jedna od tema biti postrojenje i razgraničenje Zete i Glavnog grada. U slučaju postrojenja saopštiću mu da je naš stav nepromijenjen. Želimo dobre komšijske odnose sa Podgoricom. Isključivo tražimo promjenu lokacije, pa smatram da je bolje i njima da što prije krenu u traženje nove lokacije", rekao je Asanović.

Asanović kaže da sa Podgoricom imaju još nerazjašnjenih stvari, kao što su razgraničenje i podjela imovine.

"Želimo da sarađujemo i da imamo dobre odnose, koji nijesu bili takvi u nekom prethodnom periodu. Nadamo se da će i uprava Glavnog grada shvatiti da je potrebna saradnja sa novoformiranom Opštinom Zeta i da ćemo u tom dijelu zajedno funckionisati na dobrobit i Zete i Podgorice. Mi smo godinu dana tražili dogovor oko razgraničenja. Nijesmo nailazili na razumijevanje od strane Podgorice. Jednostavno volje nije bilo. Zatim smo htjeli da idemo na arbitražu. Umiješala se Opština Tuzi sa željom da se oni prvi razgraniče. Potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj najavio je da će to završiti do aprila, ali nas je sve prevario i Zetu i Podgoricu. Do njihovog razgraničenja nije došlo", kaže Asanović.

On ističe da je Opština Zeta i za dogovor i za arbitražu, samo da se proces što prije završi.

"Mi smo i za jednu i za drugu opciju, ali samo da ne bude na štetu ni Zete ni Glavnog grada i da se uvaže istorijske činjenice, odnosno ono što je pripadalo nama dobijemo. Nemamo ništa protiv ni dogovora ni arbitraže jer samo što želimo je da se pomjerimo sa mrtve tačke na kojoj smo trenutno što se tiče razgraničenja i podjele imovine. Mi smo bukvalno taoci političke igre. Prethodna uprava Glavnog grada ostavila je bivše kadrove DPS-a na rukovodećim pozicijama koji su bili i u Odboru za razgraničenje. Ti kadrovi zajedno sa Lukom Rakčevićem, bivšim zamjenikom gradonačelnice nijesu željeli dogovor. Zbog toga nije ni došlo do kraja ovog procesa. Sada sve trpi. Ne možemo da raspolažemo sa zemljištem, jer nemamo kvadrata prevedenog na nas. Nadamo se da će Mujović uvažiti tu našu potrebu", kazao je Asanović.

Predsjednik Opštine kaže da su za 2024. godinu ostvarili preko 170 odsto planiranog kapitalnog budžeta.

"Da nijesmo trošili novac to su neistine koje iznose odbornici DPS-a. Sa asfaltiranjem ulica nastavićemo i u januaru. Čekamo autobuska stajališta, neku opremu za Komunalno preduzeće smo nabavili iako nas je sledovao jedan dio od Podgorice u vrijednosti od 10 do 15 odsto. Zna se po zakonu koliko nam pripada. Treba da se uzme u obzir broj stanovnika Zete i Podgorice, teritorija i da se kumulativno sabere i dobije se procenat koji pripada Zeti", istakao je Asanović.