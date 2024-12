Spajić je rekao da će građani Podgorice biti zadovoljni formiranjem nove vlasti, a bitno je da vlast bude funkcionalna i da se rješavaju nagomilani problemi u glavnom crnogorskom gradu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Premijer Milojko Spajić pozvao je poslanike da usvoje budžet za 2025. što prije prije, ukoliko je moguće već u decembru, kako bi mogle da budu isplaćene uvećane penzije. On je istakao da je optimista da će vlast u Podgorici efikasno funkcionisati.

“Kada smo krenuli u pregovore, govorili smo o tome da nam je potrebna zajednička vizija konstituenata vlasti i da dijelimo razvojne politike. Mislim da se došlo do saglasnosti i optimista sam da će stvari funkcionisati, i da ćemo imati koherentnu vlast koja će zajedno sa centralnom vlašću raditi na ubrzanom razvoju Podgorice”, rekao je Spajić za TVCG.

Kazao je da je bilo šta teško konkretno predvidjeti po pitanju trajanja mandata, ali se nada da će nova vlast u Podgorici imati mandat od četiri godine.

Govoreći o nedavnom četvorosatnom sastanku sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, Spajić je rekao da je normalno da predsjednik države i premijer razgovaraju, možda i češće nego što njih dvojica razgovaraju.

“Nemam ništa specijalno da kažem na tu temu, osim da ćemo definitivno više sarađivati institucionalno, imaćemo timove koji će mnogo bliže sarađivati, imaćemo više kontakata i mislim da će to definitivno biti dobro za našu državu”, naglasio je Spajić.

O Ustavnom sudu

Premijer je naglasio, povodom dešavanja zbog prestanka sudijske funkcije sutkinji Ustavnog suda, da treba sve svesti na institucionalni odgovor u ovom slučaju.

“Ako bilo ko misli da je parlamentarna većina napravila grešku, mislimo da su sudovi ti koji treba da odlučuju. Mislim da je teško cijeniti je li nešto ustavno ili nije naročito u ovakvim okolnostima i mislim da je jako bitno da se pređe na taj sudijski dio. To predlažem da se uradi u ovom slučaju. Da se podnese žalba, da sudovi presijeku je li većina bila u pravu ili opozicija. To je jedini pravi izlaz. U svakoj zemlji je to tako, vratio bih se na evropsku praksu, kako se to rješava u Evropi, i mislim da je to jedino moguće”, rekao je Spajić.

On je kazao da smo čuli od vrhunskih pravnika da povlačenje odluke (o prestanku sudijske funkcije sutkinji Dragani Đuranović.prim.at) nije moguće, ili je to ekstremno komplikovana procedura, ali ne treba ulaziti u zonu Pandorinih kutija gdje poništavamo razne stvari iz prošlosti. Kako je rekao, to bi bilo jako loše i destabilizovalo bi našu zemlju.

“Mislim da treba vratiti na sudske instance, na institucije, da odluče o ovom slučaju. Ali prije sudske instance, potrebna je žalba. A sama činjenica da niko nije podnio žalbu na ovo rješenje parlamenta, govori vam da se oni možda plaše da je ovo rješenje parlamenta ipak bilo ustavno”, navodi Spajić.

Premijer kaže da u javnoj prepisci sa sutkinjom Đuranović nije nikog uvrijedio i da možda jeste bila šaljivog tona, ali je poslata ključna poruka da ko god se penzioniše sa 65 godina ili više nije ništa strašno. Država, kaže, ne treba da trpi zbog toga.





Skupština da usvoji budžet zbog penzionera

Govoreći o budžetu, on je rekao da koristi priliku da zamoli Skupštinu da usvoje budžet zbog naših građana, zbog penzionera, ukoliko je moguće i u decembru.

“Prvo u januaru će biti isplaćene decembarske penzije, one su otprilike na istom nivou. Međutim, već od februara, odnosno januarskih penzija koje se isplaćuju u februaru, imaćemo potencijalno taj problem da budžet nije dovoljno veliki za isplate penzija da bi isplatili uvećane penzije koje su već uvećane. I da bi isplatili srazmjerne penzije koje smo obećali. Vi se sjećate da smo obećali od 1. januara 2025. godine da će svi građani koji primaju srazmjerne penzije imati minimalne penzije u iznosu od 450 eura. I to je nešto na što smo se obavezali. Ispunićemo to, međutim, budžet mora da prati. E, to je ono s čemu pričam”, kazao je Spajić.

On je podvukao da u suštini “opozicija koju volimo i sa kojom želimo da radimo, sa kojom se možda nekad ne slažemo, mora da se ponaša civilizovano”, prenosi TVCG.

“Ne mogu da blokiraju rad državnih institucija i moraju nas pustiti da obavljamo svoj posao, zboga koga smo tu i zbog koga smo plaćeni”, kazao je premijer, izražavajući nadu da će sjednica parlamenta što prije biti održana.

Spajić je potencirao da najveća žal zbog neusvajanja budžeta ostaje prema penzionerima, zbog uvećanih penzija.





Zakon o ANB-u

Premijer je naveo da je Zakon o ANB vrlo važan za našu bezbjednost, ali i da je za sistem SEPA vrlo važno da se usvoji pet ili šest zakona do kraja godine.

“Imamo razne druge zakone koji su u proceduri, ali i Prostorni plan na osnovu koga bi trebalo da dobijemo 27 miliona eura od EU. Mislim da je stvarno šteta da ispustimo takve stvari, i ne dobijemo novac od EU koja nam je to opredijelila kroz Plan rasta. Ne vidim razlog zašto to ne bismo uradili”, rekao je Spajić.

Predsjednik Vlade tvrdi da je rekonstrukcija vlade donijela novi zamah, da imaju veliku većnu u parlamentu i to je snaga koja se projektuje, i naši partneri i investitori vide tu realnost.

“To se prvi put dešava, i mislim da je to fantastična stvar”, rekao je Spajić.

On navodi da dvotrećinska većina u parlamentu prati i broj resora, i to je nešto što je očekivano.





Saradnja sa ministrima

On je rekao da ima fenomenalnu saradnju sa svim ministrima, mada ukazuje da ne rade svi kako očekuje, stoga je važno da se svi uozbilje.

“I stvarno je bitno da vlada i izvršna vlast bude mnogo ozbiljna, da pristupi svom zadatku sa mnogo više elana. Želim da vidim mnogo više energije u 2025. godini, očekivanja su mnogo veća od onoga što je sada na stolu”, kazao je Spajić za TVCG.

On je najavio da će od 1. januara početi sa novom metodolgijom, koja će biti i kvantitativna, i tu će moći da mnogo lakše ocjenjuju rad ministara.

“Mislim da će ta nova metodologija biti svima jasna, u januaru ćemo je predstaviti svim članovima Vlade, i biće svima jasno šta se od njih očekuje. Ukoliko ne budu ispunjavali sve te uslove, na žalost, uz svu političku pompu, oni će morati da budu otpušteni”, kazao je premijer.