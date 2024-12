Skupština Crne Gore usvojila je krajem juna Rezoluciju o genocidu u sistemu logora Jasenovac i logorima Dahau i Mauthauzen.

Izvor: Printscreen/HRT

Andrej Plenković, premijer Hrvatske, potvrdio je da sprečavanje zatvaranja poglavlja 31 u pristupnim pregovorima sa Crnom Gorom ima najviše veze sa dešavanjima tokom ljeta i da su podgoričke vlasti blagovremeno znale da Hrvatska neće dozvoliti zatvaranje ovog poglavlja, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Premijer Hrvatske je novinarima u Briselu rekao da je njegova država dala saglasnost za zatvaranje tri poglavlja, ali ne i poglavlja 31 koje se odnosi na vanjsku, bezbjednosnu i odbrambenu politiku.

Poglavlje 31, prema Plenkoviću, podrazumijeva i paket dobrosusjedskih odnosa.

"Tu smo rekli ne u ovom trenutku i to smo dali do znanja unaprijed i našim partnerima unutar Evropske unije i vlastima Crne Gore. Razlozi za to su brojni, a posebno događaji koji su se dešavali ovog ljeta i kada se određeni elementi riješe, onda ćemo se vratiti tom pitanju’, poručio je premijer Hrvastke.

Hrvatska je 13. decembra blokirala zatvaranje poglavlja 31 u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.