Izvor: Demokrate

Nosilac liste "Za budućnost Budve - Budva mora naprijed", Mladen Mikijelj započeo je pregovore sa predstavnicima političkih partija, koalicija i grupa birača kojima su građani Budve ukazali povjerenje, a koji su, kako je rečeno "jasno istakli da neće sarađivati sa DPS-om, strankom koja nije preuzela odgovornost za svoje prethodne postupke i zbog koje su građani Budve dugo trpjeli".

Mikijelj je prethodno imao sastanak unutar koalicije koji su zauzeli jasan stav da će u pregovorima nastupati jedinstveno. Pri sastanak u podne, Mikijelj je imao sa predstavnicima liste "Pokret za Grad" koje je predvodio Đorđe Zenović, pišu Vijesti.

"Isto kao i prilikom sastanka sa Nikolom Jovanovićem, vodili smo razgovore vezano za političku krizu i načine kako da se ova situacija prevaziđe. To smo u obavezi da činimo kao odgovorni ljudi, iako niti pokret koji sam predvodio na izborima niti ja ne snosimo krivicu za aktuelna dešavanja. Dakle, pregovori o formiranju vlasti se po mom mišljenju ni ne naziru, ali smo svakako ponovili stav da ne odustajemo od politike za koju smo dobili podršku građana na izborima, a prije svega od naša četiri principa. To svakako ne znači da nećemo u daljim procesima biti konstruktivni, spremni smo i da, ukoliko se konstituiše lokalni parlament do kraja budžetske godine, glasamo za budžet, jer sve je bolje od privremenog finansiranja u susret turističkoj sezoni. Odgovornost za sastavljanje većine se svakako zna na kome je, a na nama je da budemo konstruktivni i da doprinesemo smirivanju tenzija u Budvi, jer gradu je više nego ikada potrebno jedinstvo", kazao je Zenović nakon sastanka "Vijestima".

Mikijelj će u toku dana imati sastanak i sa predstavnicima Građanskog pokreta URA, kao i koalicije "Demokrate-Pokret Evropa sad".

Za sjutra, Mikijelj je zakazao pregovore sa predstavnicima liste "Budva naš grad - Nikola Jovanović".