Vlada je budžetom za 2025. godinu planirala da se zaduži 75 miliona eura za nabavku opreme i sredstava za potrebe Vojske Crne Gore (VCG) kako bi ispunila ciljeve sposobnosti koje je postavio NATO savez, čiji je država član.

U predlogu budžeta za 2025, koji je u skupštinskoj proceduri, piše da će se kreditor za navedena zaduženja utvrditi u toku naredne godine.

U dokumentu stoji da je u 2020. NATO dostavio “Plavu knjigu” (“Blue book”) koja sadrži 37 sposobnosti dodijeljenih Crnoj Gori, čime su definisane prioritetne sposobnosti i jedinice za doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti.

“Dodijeljeni ciljevi i deklarisane snage predstavljaju minimum kvantitativnih i kvalitativnih sposobnosti koje članica mora da dostigne u cilju ravnomjerne podjele tereta. Svako odustajanje od dostizanja cilja sposobnosti ili prolongiranje realizacije istog, mora biti kompenzovano od strane druge članice ili definisano kao prihvatljiv rizik. Stoga, od najvišeg značaja su opremanje i modernizacija jedinica radi ispunjenja dodijeljenih ciljeva sposobnosti”, piše u predlogu budžeta, u dijelu koji se odnosi na izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita, koji se uglavnom vraćaju više godina, pišu Vijesti.

Crna Gora je članica NATO-a od 2017. Obaveze koje proizilaze iz članstva u tom vojno-političkom savezu, uključuju izdvajanje 2,02 odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu godišnje.

Zaduženje od 75 miliona eura, kako je objašnjeno u predlogu budžeta, odnosiće se na nabavku dva helikoptera (do 50 miliona eura), zatim protivoklopnog sistema “Spike” (do 25 miliona eura), vojnih vozila specijalne namjene (do 15 miliona eura), individualne i kolektivne opreme za hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnu odbranu (HBRN) (do pet miliona), oklopnih inžinjerijskih mašina i vozila (do pet miliona), kao i vojnih logističkih vozila (do 25 miliona).

U predlogu budžeta je navedeno da je planirana nabavka dva helikoptera za Vojsku s pratećom opremom, naoružanjem i rezervnim djelovima, uključujući i potrebnu obuku za upravljanje.

“Na osnovu trenutnog istraživanja tržišta, procijenjena vrijednost za nabavku helikoptera bi iznosila oko 50 miliona eura”, piše u predlogu.

U Vladi smatraju da bi nabavka protivoklopnog sistema “Spike”, koji koristi optičko vođenje i može se lansirati s različitih platformi, uključujući pješadijske jedinice, vozila i helikoptere, donijela brojne benefite za Vojsku u savremenim vojnim operacijama, upravo zbog visoke preciznosti i dometa.

Može, kako se navodi, služiti kao efikasan način odvraćanja potencijalnih prijetnji u konvencionalnim i niskointenzivnim borbenim uslovima, te poboljšati vojnu interoperabilnost sa saveznicima u slučaju zajedničkih operacija ili vojnih vježbi.

Podsjećaju da je nabavka ovog sistema bila planirana budžetom za ovu godinu, ali da nije realizovana jer nije bilo dovoljno novca.

“Novoplanirani iznos od 25 miliona eura uključuje cjelokupne sisteme, koji obuhvataju lansirne jedinice, obuku, logističku podršku i druge neophodne komponente za funkcionisanje sistema”, pojašnjeno je.

Kroz nabavku vojnih vozila specijalne namjene, kako je objašnjeno, obezbijedila bi se specijalna vozila za prevoz inžinjerijskih mašina i oklopnih vozila (tzv. “vučni vozovi”), vozila sa specijalnim kabinama za ugradnju sistema veze (radio-relejnih i mrežnih uređaja i sistema), protivpožarnih vozila opšte i specijalne vojne namjene, vozila s nadgradnjom pokretnih radionica i kombinovanih višenamjenskih vozila, prenose Vijesti.

“Sva vozila ovog tipa, koja su trenutno u upotrebi u Vojsci, stara su preko 40 godina, a ujedno i isteklih resursa upotrebe, i neophodna su za razvoj zahtijevanih sposobnosti Vojske, ali i za ispunjenje zadatih misija i međunarodnih obaveza”, piše u predlogu budžeta.

Iz Vlade napominju da je individualna i kolektivna oprema za hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnu (HBRN) odbranu izuzetno važna za potrebe Vojske, posebno imajući u vidu da Vojska ne raspolaže ovim sredstvima ili su postojećim resursi upotrebe istekli. Dodaju da ova sposobnost Vojske ima značaj za zaštitu civilnog stanovništva, imajući u vidu da je Vojska jedina institucija u državi koja može pružiti podršku na ovom planu.

“Nabavka navedene opreme i njena upotreba je značajna i zbog angažovanja Vojske u međunarodnim misijama i operacijama”, naveli su.

Oklopne inžinjerijske mašine i vozila su, kako je obrazloženo, neophodni za podršku jedinicama Vojske u procesima izgradnje putnih komunikacija, njihovog zaprečavanja, izgradnje fortifikacijskih objekata, forsiranja vodenih prepreka, kao i drugih aktivnosti inžinjerijske podrške.

U predlogu piše da Vojska raspolaže zanemarljivim brojem inžinjerijskih mašina za angažovanje u zemlji, dok uopšte nema oklopne inžinjerijske mašine i druga prateća inžinjerijska sredstva.

Nabavka vojnih logističkih vozila bila je predviđena budžetom za ovu godinu, i u toku su pregovori s Ministarstvom odbrane Italije u vezi s nabavkom vrijednosti od 20 miliona eura.

“Međutim postoji mogućnost da nabavka neće biti realizovana do kraja 2024, pa je potrebno planirati kreditni aranžman. Prema informacijama Ministarstva odbrane Italije i njihovih industrijskih dobavljača, za 2025. neophodno je povećati iznos, što je uzrokovano izvjesnim rastom cijena na tržištu u odnosu na 2024”, objašnjeno je u Vladinom dokumentu, prenose Vijesti.

Budžet Ministarstva odbrane za narednu godinu povećan je skoro 900 hiljada eura u odnosu na ovogodišnji - na 78.752.151 euro.

Budžetom za narednu godinu za Vojsku Crne Gore biće opredijeljeno oko 53,7 miliona eura (100 hiljada više), dok je iznos za NATO operacije povećan skoro dva miliona eura - na 3,4 miliona.

Za EU misije predviđeno je 343.526 eura, a misije Ujedinjenih nacija 119.299 eura.

Za vježbe i obuke predviđeno je oko 1,7 miliona eura, opremanje i modernizaciju infrastrukture Vojske i Ministarstva odbrane 7,4 miliona, a za obavještajno bezbjednosne poslove 3,3 miliona eura.

U budžet za narednu godinu ušla je nabavka dva patrolna broda za potrebe Vojske, vrijedna 120 miliona eura.

Ova nabavka predviđena je sporazumom koji je potpisan sa Francuskom i u septembru usvojen u parlamentu.

Sporazum su kritikovali neki vojni stručnjaci, tvrdeći da je cijena od 120 miliona za dva broda skupa investicija.

U budžetu je navedeno da će biti nabavljena dva patrolna broda dužine 55-70 metara.

“Cilj je da se nabavkom ovih brodova koji bi bili opremljeni brodskim sistemima za borbu na moru, dugoročno riješe (20 plus godina) svi aspekti ratovanja u vezi sa ovom kategorijom brodova. S autonomijom od par nedjelja bili bi u spremnosti za duži boravak na moru, kako nacionalno, tako i kao dio NATO pomorskih snaga”, stoji u predlogu budžeta.

Povećani boravak na moru bi, kako se dodaje, omogućio kompletno prikupljanje podataka (vazdušno, površinsko i podvodno) u cilju zaštite kritične infrastrukture na moru (naftne platforme), obezbjeđivanja slobodne navigacije i garantovanja pomorske bezbjednosti u teritorijalnim vodama Crne Gore.