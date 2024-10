Podsjetimo, mandat gradskoj Skupštini u Podgorici skraćen je i glasovima političke grupacije koju podržava Milatović i URA, čiji je lider Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odmah nakon zvaničnog proglašenja rezultata izbora u Podgorici, DPS će pozvati sve političke subjekte koji su u prethodnom periodu bili nezadovoljni radom gradske uprave na razgovor o formiranju lokalne vlasti, kazao je predsjednik stranke Danijel Živković, gostujući u emisiji “Argumenti” na TVCG.

Podsjetimo, mandat gradskoj Skupštini u Podgorici skraćen je i glasovima političke grupacije koju podržava Milatović i URA, čiji je lider Dritan Abazović.

“S obzirom da su ovi politički subjekti čije je nosilac liste bio Jakov Milatović kazali da nijesu zadovoljni radom prethodne gradske uprave prirodno je i zdravorazumski da ćemo i kao najjači politički subjekt prvo po pravilima demokratije pozvati one koji su nezadovoljni bili radom te gradske uprave i koji su sa nama skratili mandat uz očekivanje da ćemo formirati novu gradsku upravu koja će se mnogo odgovornije, ozbiljnije i kompetentnije odnositi prema javnom interesu”, kazao je Živković.

Poziv će uputiti GP URA i Pokretu za Podgoricu.

Kako je istakao u emisiji Argumenti na TVCG, Ustavni sud je danas donio odluku da nema ponavljanja izbora na pojedinim mjestima gdje je to traženo od strane jednog političkog subjekta i očekuju da što prije budu proglašeni konačni rezultati, a onda će DPS u skladu sa njihovim rezultatima, a to je 30 odsto osvojenih glasova pozvati one političke subjekte koji su u prethodnom periodu bili nezadovoljni radom lokalne uprave u Glavnom gradu.

“Građani žele promjene u Glavnom gradu, žele novu gradsku upravu koja će se odgovornije odnositi prema javnom interesu. GP URA i Pokret za Podgoricu su u okviru tadašnje parlamentarne većine kazali da nijesu zadovoljni načinom rada i funkcionisanja gradske uprave na čelu sa Oliverom Injac i oni su se odlučili za skraćenje mandrata. Imali smo izbore i građane su dali svoj sud i konačni rezultati pokazuju da one partije koje čine okosnicu vlasti na državnom nivou nemaju potrebnu većinu da formiraju vlast na lokalnom novou. S obzirom da su ovi politički subjekti čije je nosilac liste bio predsjednik države Jakov Milatović kazali da nijesu zadovoljni radom prethodne gradske uprave, prirodno je i zdravorazumski da ćemo kao najjači politički subjekt prvo, po pravilima demokratije, pozvati na pregovore one koji su nezadovoljni bili radom te gradske uprve i koji su sa nama skratili mandat, uz očekivanje da ćemo formirati novu gradsku upravu koja će se mnogo odgovornije, ozbiljnije, kompetentnije odnositi prema javnom interesu”, kazao je Živković.

Kako je naglasio nijesu do sada ni sa kim pregovarali, jer bi, smatra, bilo neodgovorno da ne sačekaju konačne rezultate, a kada to bude onda će pozvati sve na pregovore.

“Naš osnovi cilj je da sprovedemo izbornu volju građana, a njihova volja je da žele novu upravu. Bilo bi suprotno zdravoj logici da oni koji su do juče ocjenjivali rad prethodne gradske uprave kao loš, daju povjerenje istim onima za koje tvrde da je njihov rad bio loš. Kada sjednemo za sto vidjećemo u kojem pravcu će ti pregovori ići”, kazao je Živković.

Ističe da je pravilo da oni koji osvoje najviše pozivaju na pregovore, a ovdje nijesu u pitanju nijanse. DPS je, kaže, ubjedljivi pobjednik i prirodno je da sa onima sa kojima su skratili mandat konstituišu novu vlast u Glavnom gradu.

Što se tiče mjesta gradonačlenika, naglašava da je logično da onima koji su ostvarili najbolji izborni rezultat pripadne to mjesto.

Dodaje da su na ovim izborima uvećali broj glasova, potvrdili legitimitet stranke, učvrstili snagu i nezaobilazan su faktor u procesu odlučivanja.

“Ovdje više nije u pitanju da li će se DPS vratiti na vlast, nego je samo pitanje sa kojim procentom će se implementirati na pozicijama odlučivanja”, poručio je Živković.

Kako je dodao, nagledali su se koalicija koje nijesu zasnovane na principima i vrijednostima i bez povjerenja. To su pokazale posljednje četiri godine i jasno se pokazuje koliko loše funkcionišu i na državnom i na lokalnom nivou.

“Mi od izbora do izbora uvećavamo rezultat od opštine do opštine i nećemo praviti trule kompromise i biti u vlasti reda radi. Prihvatili smo dostojanstveno naše poraze, kao i ove dobre rezultate i ne smijemo se poigravati sa povjerenjem građana. Želimo stabilnu vlast i vidite da tamo gdje smo mi na vlasti to traje dugo”, kazao je Živković.

Ukoliko ne bude moguć dogovor nije, kaže, problem ni da se neko vrijeme sačeka u opoziciji.

Komentare u javnosti da je Milo Đukanović stvarni, a on samo formalni predsjednik DPS-a, Živković kaže da su besmisleni.

“To plasiraju oni koji ne mogu da prihvate realnost i naše dobre rezultate, iako nemamo nikakve poluge moći. Zašto naša poitička konkurencija stalno pominje njegovo ime razumijem, jer je bio 25 godina predsjednik i pobjeđivao ih, a sada je problem što ih pobjeđuje nova politička generacija DPS-a. To su pozicije inferiornosti i neka oni izmišljaju svako malo neke nove razloge”, kazao je Živković.

Očekujemo bolji rezultat u Budvi, bez DPS nema stabilnosti

Što se tiče Budve, Živković ističe da nije dobro što se izbori ponavljaju tako često i da to tjera građane u apstinenciju.

“Problem je kod onih koji pokušavaju na silu da formiraju vlast, a onda nakon nekoliko mjeseci ta vlast gubi legitimitet. Poručujem građanima Budve da dobro razmisle kome će dati vlast. Četiri godine ta lokalna uprava nije funkcionalna, ne bavi se suštinskim problemima građana, a sada vidimo i da su se kriminalne strukture uključile i izborni proces. Očekujemo da građani podrže one za koje su procijenili da će sigurno voditi računa o njihovom interesu. Ono što je činjenica je da bez DPS nema političke stabilnosti. Očekujem da ćemo povećati naš rezultat u tom gradu”, poručio je Živković.