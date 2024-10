"Poznato je da se samo kukavice ne potpisuju na saopštenja…"

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja i lider Albanskog foruma Nika Đeljošaj saopštio je da se "sledio" na prijetnje predsjednika Skupštine Crne Gore i jednog od lidera Koalicije "Za budućnost Crne Gore" (ZBCG) Andrije Mandića.

On je to poručio povodom toga što su ga ranije danas iz ZBCG optužili za "naglašeni šovinizam" prema Srbima u Crnoj Gori i što su mu poručili da ako nastavi da prijeti, da se može desiti da jedino on bude izbačen iz Vlade.

"Dobro jutro iz New Yorka, Evo 'sledio' sam se na ove prijetnje Mandića . Poznato je da se samo kukavice ne potpisuju na saopštenja… Uživam uz jutarnju Američku kafu, Imam nekoliko važnih sastanaka sa Američkim partnerima i od mene će Mandić imati potpisan, direktan i konkretan odgovor. Možda stignem i danas ali mi nije prioritet prevarant i politička prošlost! PS Hvala na pozive i podršku inopartnera na primitivne prijetne politike prošlosti! NGJ", napisao je Đeljošaj na Fejsbuku.