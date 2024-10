Prema nezvaničnim saznanjima CdM-a Vlada trebalo bi na telefonskoj sjednici u petak da uvede prinudnu upravu u Beranama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo javne uprave zatražilo je od Vlade izjašnjenje o uvođenju prinudne uprave u Beranama, saznaje CdM nezvanično u Vladi.

Ranije je Vlada donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Berane, ali pošto ni to nije urodilo plodom, epilog bi mogao da bude poznat već sjutra.

Skupština opštine Berane treba da izvrši zakonom utvrđene obaveze, da donese Strateški plan razvoja Opštine Berane, donese Lokalni energetski plan Opštine Berane, kao i lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Do političke krize u Opštini Berane došlo se kada dogovorena rotacija na mjestu predsjednika opštine između NSD i Demokrata nije uspjela, jer nije bilo neophodne većine u vladajućoj koaliciji, i kada sve to nije završeno do 13. jula.

Mjesec ranije, 13. juna dotadašnji predsjednik Vuko Todorović (NSD) je dao ostavku, a nešto prije i potpredsjednik Damjan Ćulafić (Demokrate), ali u međuvremenu na dvije sjednice nije došlo do rotacije. Tako je istekao rok od 30 dana u kojem je po zakonu morao biti izabran novi predsjednik.

Od tada, Opština Berane je „obezglavljena“, jer nema ni predsjednika, niti makar jednog potpredsjednika. Drugom potpredsjedniku iz nekadašnje političke grupacije Berane sad, Mladenu Premoviću, mandat je, naime, prestao po automatizmu ostavkom predsjednika.

Sjednica beranskog parlamenta na kojoj je 29. septembra trebalo da se skrati mandata SO Berane nije održana jer se predsjednik Skupštine opštine Berane Milun Rmuš (Demokrate), koji je sazvao tu sjednicu, nije pojavio navodno iz zdravstvenih razloga. Tada se nisu pojavili ni ostali odbornici Demokrata.