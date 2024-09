Paralelno s podnošenjem prijave SDT-u, DPS bi trebalo da odluči kako bi mogao da spriječi “duple birače” da glasaju u Podgorici.

Demokratska partija socijalista (DPS) planira da Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) podnese ubrzo krivičnu prijavu zbog toga što, kako tvrdi, neki birači iz Podgorice imaju pravo glasa i u Srbiji i Republici Srpskoj (RS) - saznaju nezvanično “Vijesti”.

Prema informacijama, ta stranka će, nakon što dobije mišljenje pravnika, odlučiti na koji način će formulisati prijavu, tj. za koje krivično djelo će je podnijeti.

Šef DPS-a Danijel Živković saopštio je prekjuče da ta partija posjeduje “nepobitne dokaze” da se preko 3.300 osoba koje imaju glasačko pravo u Srbiji i entitetu Bosne i Hercegovine (BiH), nalazi u biračkom spisku za izbore u glavnom gradu zakazane za 29. septembar. Poručio je da DPS neće dozvoliti tim ljudima da glasaju, ali nije rekao kako, već je najavio da će njihova imena dostaviti “nadležnom tužilaštvu” i biračkim odborima.

“Vijesti” saznaju nezvanično da je DPS do juče utvrdio da biračko pravo u Podgorici i Srbiji ima blizu 2.200 osoba, dok oko 120 može da glasa i u RS-u. Spisak iz Srbije navodno je konačan, dok onaj iz RS-a za sada obuhvata samo šest gradova. Nije jasno na osnovu čega je Živkovićeva stranka prekjuče saopštila da ih ukupno ima preko 3.300.

Prema saznanjima, DPS je utvrdio da se među onima koji imaju biračko pravo i u Podgorici i u Srbiji nalaze neki poslanici, kandidati za odbornike na izborima u Podgorici i članovi njihovih porodica, poznati biznismeni, istaknuti bivši i sadašnji sportisti, profesori, novinari, ljekari...

Među onima koji mogu da glasaju i u glavnom gradu i u RS-u, nema široj javnosti poznatijih imena. Polovina njih upisana je u birački spisak u Banjaluci, oko dvadesetak u Bijeljini, blizu dvadeset u Čelincu i Dobiju, po desetak u Prijedoru i Palama...

“Vijesti” nemaju podatke o tome da li su “dupli birači” koje je registrovao DPS stekli drugo državljanstvo zakonito ili ne, pa nije jasno da li mogu legalno da glasaju u dvije države ili ne.

Birački odbor mora da dozvoli glasanje svakom biraču koji je upisan u spisak i koji pokaže važeći lični dokument.

Jedan od scenarija za “sprečavanje izbornog turizma” odigrao se u Šavniku, gdje lokalni izbori, započeti 23. oktobra 2022. godine, još nisu završeni.

Na dva biračka mjesta, u zgradi opštine i u selu Kruševice, članovi biračkih odbora iz partija koje sad čine državnu vlast, fizički su sprečavali glasanje navodnih “izbornih turista”, tj. ljudi za koje su tvrdili da lažno prijavljuju prebivalište u Šavniku i tako utiču na rezultat izbora. Tvrdili su da ti ljudi glasaju za DPS.

Živković je prekjuče slučaj “duplih birača” uporedio sa tzv. izbornim turizmom u Srbiji, kad su na glasanje u Beograd krajem prošle i sredinom ove godine dolazili ljudi iz RS-a.

“Taj slučaj smo imali prilike da vidimo u Beogradu i time se bavio Evropski parlament... Ne mogu ulaziti u to koje političke partije animiraju ili motivišu te ljude da dođu u Crnu Goru, a znate da smo pričali o tome za vrijeme izbora 30. avgusta 2020. i da ne bi moglo doći do smjene vlasti bez toga. To se dešavalo i tokom tzv. bitke za Nikšić”, kazao je.

On je rekao da je značajan broj “duplih birača” koje su registrovali kupio avio-kartu da dođe u Podgoricu na dan izbora.

“Znamo da imamo izbornu pobjedu, sva istraživanja to potvrđuju i nema potrebe da dolaze. Parlamentatrna većina vidi da gubi i zato pokušavaju da nadomjeste dio glasova”, konstatovao je.