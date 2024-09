On je dodao da Crna Gora nikada nije tražila da joj se progleda kroz prste.

Zatvaranje svih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) do 2026. godine je ambiciozan, ali ostvariv cilj, ukoliko bude političke stabilnosti i discipline kao preduslova, ocijenio je ambasador Unije u Crnoj Gori Johan Satler.

On je rekao da u državama članicama EU postoji obnovljena podrška proširenju, da podrška građana u zemlji ostaje visoka, kao i da svi ključni politički akteri u Crnoj Gori nastavljaju da izražavaju čvrstu posvećenost pristupanju Uniji.

„Govoreći o trenutnom zamahu proširenja, nije pretjerano reći da istorija zove i da Crna Gora ne smije dopustiti da joj ova prilika izmakne“, kazao je Satler u intervjuu Agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, nakon dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR) u junu, Crna Gora je u veoma dobroj poziciji da brzo napreduje, iako puno napornog rada tek predstoji.

„Crna Gora će napredovati ka članstvu u EU onom brzinom kojom bude u stanju da ispuni ključne uslove iz različitih pregovaračkih poglavlja“, istakao je Satler.

Zato je, kako je rekao, sada vrijeme da svi koji imaju najbolje interese Crne Gore na umu, rade vrijedno i mudro kako bi ostvarili rezultate.

„Sada je svim nadležnim institucijama jasno šta treba da učine da Crna Gora završi pristupne pregovore“, naveo je Satler.

On je kazao da je Crna Gora predstavila ambiciozan plan da zatvori sva pregovaračka poglavlja do 2026. godine.

„Mi to smatramo ambicioznim, ali ostvarivim ciljem, ukoliko bude političke stabilnosti i discipline kao preduslova“, rekao je Satler.

On je poručio da vlasti i politički akteri ne bi trebalo da žrtvuju kvalitet zakona zbog brzine, da izgube fokus sa evropske agende zbog podjela oko identitetske politike, ili da urade bilo šta što bi moglo da naruši odnose sa susjedima i državama članicama EU.

Satler je naveo da će Delegacija EU pružiti punu podršku i usmjerenje na putu ka EU.

On je kazao da, kao neko ko je dugo godina radio na Balkanu, vjeruje u Crnu Goru jer je, kako je rekao, više puta vidio Crnu Goru kako pokazuje sposobnost da se nosi s teškim izazovima i nadmaši samu sebe kada se suoči sa istorijskim prilikama.

Govoreći o brzini zatvaranja pregovaračkih poglavlja, Satler je naveo da je to u potpunosti u rukama Crne Gore.

„Što prije Crna Gora završi reforme potrebne za sprovođenje pravne tekovine EU, prije će i zatvoriti pojedinačna poglavlja. Stvar je vrlo jednostavna i nema prečica“, rekao je Satler.

On je dodao da Crna Gora nikada nije tražila da joj se progleda kroz prste.

„Ipak, tu nije riječ samo o nacionalnom ponosu, to je takođe i pametan i racionalan pristup. Kada pristupite EU, želite da vaša zemlja bude u potpunosti spremna da uživa sve pogodnosti i ispuni sve obaveze koje imaju punopravne članice“, naveo je Satler.

On je kazao da je brutalnost ruske agresije na Ukrajinu navela EU da o proširenju razmišlja kao o geopolitičkom imperativu.

„Za predsjednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen i novo rukovodstvo EU proširenje predstavlja ključno ulaganje u veću bezbjednost EU, ali i pomoć da se demokratija, stabilnost i vladavina prava učvrste širom Evrope“, rekao je Satler.

On je podsjetio da je Fon der Lajen protekle sedmice predstavila kandidate za komesare, uključujući i komesarku namjenski zaduženu isključivo za resor proširenja – Martu Kos.

„Sve ovo govori da će posvećenost EU proširenju ne samo ostati na visokom nivou, već i da će dodatno jačati sa novim mandatom briselske administracije“, rekao je Satler.

Kako je dodao, EU je, kako bi svoju posvećenost podržala konkretnim djelima, predstavila Plan rasta za Zapadni Balkan.

Plan rasta je, naveo je Satler, izdašna investicija vrijedna šest milijardi EUR namijenjena podršci ključnim reformama na Zapadnom Balkanu i stvaranju mogućnosti da region brže napreduje ka članstvu u EU i ostvari koristi čak i prije samog članstva.

„Šta to znači za Crnu Goru? Recimo to ovako – ako je ikada bilo vrijeme da Crna Gora krene snažno naprijed i ispuni svoje ključne evropske obaveze, dobijajući pri tom odmah priznanje i opipljive koristi za svoj napredak, to vrijeme je upravo sada“, rekao je Satler.

Kada je riječ o modelu pristupanja, on je istakao da će pristupanje EU uvijek biti proces zasnovan na zaslugama, odnosno da će svaka država kandidatkinja biti ocjenjivana na osnovu sopstvenog napretka u ispunjavanju svih kriterijuma.

Na pitanje kako gleda na to što je crnogorski parlament nedavno usvojio neke zakone bez javne rasprave i konsultacije EK, Satler je rekao da je usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima EU u samoj srži procesa evropskih integracija.

„To zapravo znači uspostavljanje niza pravnih normi koje će pomoći Crnoj Gori da izgradi bezbjednije, pravičnije i prosperitetnije društvo. Društvo u kojem crnogorski građani mogu da uživaju ista prava i imaju iste odgovornosti kao ostali Evropljani, od Portugala do Estonije, od Grčke do Finske“, naveo je Satler.

Bliske konsultacije i saradnja sa EK je, kako je istakao, ključna kako bi se osigurala puna usaglašenost nacionalnih pravila sa uhodanim i oprobanim standardima koji se primjenjuju širom EU.

„Sprovođenje transparentnog i inkluzivnog zakonodavnog procesa na nacionalnom nivou je jednako važno, kako bi se osiguralo da ta pravila zapravo budu od koristi građanima i da služe konkretnim potrebama lokalnih zajednica“, dodao je Satler.

Crna Gora je, prema ocjenama stručne javnosti, nekim potezima narušila dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom, koja je članica EU.

Na pitanje da li se to može odraziti na evropski put Crne Gore i da li očekuje da će Hrvatska blokirati zvaničnu Podgoricu na putu ka EU, Satler je kazao da je pomirenje sa susjedima i očuvanje dobrosusjedskih odnosa jedan od temelja na kojima je izgrađena Unija.

„Da li je to lak zadatak u regionima sa bremenitom istorijom? Svakako da ne. Potreban je naporan rad, uz konstantnu pažnju, racionalne odluke i, što je najvažnije, liderstvo“, rekao je Satler.

Što se tiče država kandidatkinja, Satler je kazao da je od presudne važnosti da afirmišu atmosferu dijaloga i međusobnog poštovanja sa svojim susjedima, kao i da izbjegavaju tenzije.

On je naveo da je EU vjerovatno najprisniji vid međusobnog partnerstva koje dvije suverene zemlje mogu ikad imati.

Prema riječima Satlera, prihvatanjem Crne Gore kao nove članice, svaka od 27 država EU treba da prihvati da sa Crnom Gorom dijeli široki raspon važnih odluka koje će uticati na prava i dobrobit njihovih sopstvenih građana.

„Sa druge strane, za države kandidatkinje pristupanje EU je kao kada pristupate sportskom timu: ukoliko želite da uđete u prvi tim, od vas se očekuje da podržavate članove svog tima, kako na terenu, tako i izvan njega“, istakao je Satler.