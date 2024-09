Na lokalnim izborima u Gusinju do 17 sati glasalo je 40,08 odsto birača, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Izvor: Opštinagusinje.me

U Gusinju se danas održavaju lokalni izbori na kojima učestvuje pet lista. Pravo glasa ima 4.618 građana, a građani glasaju na deset biračkih mjesta. Birališta će biti otvorena od sedam do 20 sati.

Predsjednik OIK-a Sanid Redžepagić rekao je agenciji MINA da je pravo glasa do 17 sati iskoristilo 1.897 građana, ili 40,08 odsto upisanih u birački spisak.

Redžepagić: Izlaznost veća od očekivane

Predsjednik Opštinske izborne komisije Sanid Redžepagić kazao je za TVCG da izborni dan u Gusinju protiče bez prijavljenih neregularnosti, te da je izlaznost po podacima do 15 sati do kada je glasalo 1.572, od ukupno 4.618 upisanih birača veliko.

“U Gusinju je do 15 časova glasalo 1.572 birače, odnosno 34,04 odsto od ukupnog broja upisanih birača koji ostvaraju pravo glasa na ovim lokalnim izborima, a to je 4.618. Napominjem da su sva biračka mjesta u Gusinju otvorena u sedam časova, da izborni dan protiču u jednoj veoma fer i demokratskoj atmosferi, da Opštinskoj izbornoj komisiji do sada nije bilo prijavljenih neregularnosti, tako da se nadam da će to i do kraja izbornog dana ostati tako”, kazao je Redžepagić.

Što se tiče izlaznosti, Redžepagić je istakao da je iskreno iznenađen i da je očekivao da do sada izlaznost bude nešto manja.

“Ali, evo, iznenađenje je, mislim prisutno kod svih, s obzirom da nije sezona, da dijaspora nije prisutna. Tako da mislim da dosadašnja izlaznost vjerovatno je iznenađevića za sve političke aktere u Gusinju”, kazao je predsjednik OIK-a.