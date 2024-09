Imamo ideje da parcele pored stadiona fudbalskog kluba Zabjelo ustupimo na korišćenje tom klubu, kako bi naša djeca, Zabjelska djeca imala gdje da treniraju, saopštio je kandidat za gradonačelnika Podgorice liste "Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu" Luka Rakčević.

Izvor: Za bolju Podgoricu

Iz liste "Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu" je saopšteno da su juče održaliu mini skup u podgoričkom naselju Zabjelo nakon kojeg su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i nosilac liste Luka Rakčević razgovarali sa građankama i građanima o viziji bolje Podgorice.



"Poslednji put kad smo se sreli na ovoj lokaciji ovo je bila ledina i bara, a danas je prelijepi park izgrađen na šest hiljada kvadratnih metara. U narednih deset dana počinjemo i izgradnju još većeg i još ljepšeg parka na Zabjelu na devet hiljada metara kvadratnih u nastavku osnovne škole 'Oktoih'", istakao je Rakčević.

On je najavio i izgradnju druge faze parka u ulici 27. marta, kao i početak izgradnje Bulevara Vojislavljevića, kao i mosta Vojislavljevića sa četiri trake.

"Rješavamo na taj način ogromne saobraćajne gužve na koje svi mi gubimo sate i sate svojih života u saobraćaju", naveo je Rakčević.

U saopštenju se navodi da je Rakčević istakao "da će u toku naredne godine započeti i izgradnja šetališta oko brda Ljubović koje je trenutno, sa svih strana, okovano betonom i stambenim objektima urađenim bez ikakve dozvole i ikakvog plana".

On je poručio i da Zabjelu, kao i drugim djelovima grada najviše fale vrtići, škole i domovi zdravlja i da se više ne može čekati da nesposobna Vlada Crne Gore taj posao dovede do kraja.

"Ne možemo se kretati brzinom puža zato što Zabjelo i Podgorica trebaju te sadržaje i moramo dati gas da se ti sadržaje što prije nalaze u svim djelovima Glavnog grada", kazao je kandidat za gradonačelnika.

On je dodao da ukoliko je Vlada nesposobna da to obavi Glavni grad će preuzeti tu obavezu, sa njim na čelu.

"Podgorica nema vremena za čekanje i eksperimente sa ljudima koji se nikada nijesu interesovali za probleme našeg grada. Zato, dragi prijatelji, ovo su stvari koje su lako ostvarive, stvari za koje smo u prethodnih godinu dana već načinili prve korake i za koje već dolazimo do prvih rezultata. Pozivam vas da 29. septembra svi zajedno izađemo na birališta, da se zajedničkim snagama izborimo za bolje Zabjelo, za bolju Podgoricu i zaista vjerujem da samo zajedno možemo tu viziju i ostvariti", zaključio Rakčević u svom obraćanju građanima na Zabjelu.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da mu je najdraži dio posla neposredni kontakt sa građanima jer je obaveza predsjednika da sluša građane svakog dana.

Kazao je da je jako zadovoljan što je sada okružen ljudima koji kao kandidati za odbornike na listi “Jakov Milatović- Za bolju Podgoricu” rade iskreno, hrabro i pošteno.

"Naš kandidat za gradonačelnika Luka Rakčević je upravo jedan od tih ljudi i upravo zato mi je sa njim lako doći među sve građane i među moje Zabjelčane", rekao je Milatović.

On je kazao da on kao neko ko je jako vezan za Zabjelo i ko je živio na Zabjelu vjeruje Luki Rakčeviću da će i te kako voditi računa o tom naselju.

Domaćin skupa, Dalibor Vuksanović pozvao je Rakčevića "da pomogne Zabjelu, kao što je to i u prethodnom periodu radio, da ne zaboravi njihov klub, kao ni Ljubović ali ni mnoge druge stvari koje treba uraditi na Zabjelu".

"One godine kad su Zabjelčani zamolili Luku Rakčevića da preuredi i ozeleni Zabjelo on je to i učinio i siguran sam da će i sada ostvariti sve što budemo od njega tražili", istakao je Vuksanović i pozvao sve Zabjelčane da ukažu podršku Rakčeviću 29. septembra.

Kandidatkinja za odbornicu Nađa Ljiljanić je obećala Zabjelčanima da Rakčević sa svojim timom nikad neće zaboraviti na Zabjelo.

"Mi ćemo se boriti za Zabjelo. Ovaj park neće biti jedini na Zabjelu, izgradićemo još parkova. Ali, parkovi nisu jedino što ćemo graditi. Moramo izgraditi i školu na Zabjelo", precizirala je Ljiljanić i navela da je programom koalicije "Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu" predviđeno uvođenje subvencije 50% za svu djecu od prvog do trećeg razreda za produženi boravak ali i besplatan prevoz gradskim prevozom za penzionere.

"Konačno, dragi naši penzioneri i vi ćete moći da se vozite besplatno gradskim prevozom. Jer, mi mislimo na vas", zaključila je Ljiljanić u svom obraćanju.

Kandidat za odbornika ove koalicije Nemanja Gajović je kazao da su Rakčević i Milatović ljudi koji će Zabjelčane uvesti u bolji svijet.

"Uvaženi predsjednik koji je proveo dio djetinjstva na Zabjelo i uvaženi gradonačelnik Luka Rakčević koji voli svaki dio Podgorice kao da se na njemu rodio su budućnost Glavnog grada, budućnost Zabjela, i zato ih podržimo 29. septembra i zaokružimo broj 10, zaokružimo listu 'Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu'" kazao je Gajović.