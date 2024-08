Evo male pomoći: dva državna direktora imaju paravan firmu.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Bivši ministar pravde Andrej Milović saopštio je danas da ima snažnu intuiciju koja će firma dobiti posao za nadzor nad izradom dokumentacije i izvođenjem radova na dionici auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica.

"Imam snažnu intuiciju za to koja će firma za nadzor dobiti ovaj posao. A gotovo sam siguran - i većinu poslova za buduće infrastrukturne projekte. Vjerujem da će i SDT/SPO to zanimati. Evo male pomoći: dva državna direktora imaju paravan firmu. Jedan je školski drug premijera i čovjek od povjerenja, a drugi sarađuje sa bliskim krvnim srodnikom premijera. Nedavno bili i zajedno u Parizu. Premijer gura infrastrukturne projekte, zbog države naravno - sluga naroda, ne bi on radi sebe. Dosta sam rekao, jer ipak je ovo maraton, a ne sprint. A 29. septembar daleko", napisao je Milović na društvenoj mreži Iks.