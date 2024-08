Mujović se u emisiji “Minula neđelja” na Aplus televiziji saglasio da dio javnosti komentariše i ima mišljenje da nova Vlada ima veliki broj ministarstava i potpredsjednika.

Izvor: MONDO

Ako rekonstruisana Vlada ostvari svoje rezultate, pašće u vodu priča o glomaznosti iste, smatra predsjednik podgoričkog odbora Pokreta Evropa sad Saša Mujović.

“Suvoparnim brojkama ne treba se fascinirati i one me mnogo ne interesuju. Mene zanima matematika i kako doći do rezultata”, poručio je Mujović.

Takođe je kazao da ne smatra da vladajuća većina derogira parlament i njegovu funkciju.

“Ja to ne doživljavam tako. Ali, sa druge strane, opozicija ima potpuno pravo da od malog problema napravi epohalni. Napadajte program Evropa sad 2, ali argumentovano i sa konstruktivnim kritikama”, ocijenio je Mujović.

Mujović smatra i da premijer Milojko Spajić i opozicija treba više i bolje da komuniciraju, kako bi se nesporazumi sveli na minimum.

“Spajić je vrijedan, mnogo radi i poštuje parlament. Ono što bih kod njega promijenio jeste da mu je suština uvijek iznad forme, a forma nije dio njegove agende. Nije njegova intencija da bježi od bilo koga. Mislim da nema mjesta za bilo kakav animozitet”, smatra Mujović.

Upitan da prokomentariše najavu Vlade da poveća PDV na knjige, što je naišlo na kritike dijela javnosti, Mujović je kazao da Pokret Evropa sad ne čine diletanti i da se obrazovanje u Crnoj Gori neće urušiti.

“Odjednom se stvorila takva populistička navala kritika da ćemo ugušiti obrazovanje i da smo protiv ljudi koji čitaju knjige. Rado bih taj populizam zaboravio i ostavio po strani”, rekao je Mujović.

Komentarišući predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, Mujović je kazao da Milatović ima potrebu da komentariše ali “ne zna koliko je korektno da ide u priču koja se svodi na nivo političke kampanje”.

“Nisam pristalica toga. Mislim da Milatović treba da bude umjereniji. Evropu sad je i on sam pravio. Ne volim kad se pravi salto mortale u hodu”, rekao je Mujović.

Prema njegovim riječina, Milatović je i postao predsjednik zahvaljujući podsticaju u Evropa sad.

“Odjednom je postao kritičar. Ne valja, ne daj Bože, priželjkivati neki fatalistički scenario. Milatović treba da ima granice i da ima neku mjeru. U redu je da se kritikuje, ali da se građanima šalje poruka kako se sprema kataklizma- to zaista nije u redu”, smatra Mujović.

Mujović je kazao da je ključni cilj Vlade put ka Evropskoj uniji.

“Ne želimo da Ibar bude samo jedan od uspjeha. Želimo da nastavimo u tom pravcu, da poboljšamo standard građana i da se pomjerimo iz istorijskih priča”, kazao je Mujović.

Mujović stoga smatra da svaki ministar u Vladi treba da da svoj doprinos.

“I sami građani očekuju od njih rezultate, posebno što je dio ministara ranije bio na drugim pozicijama, a pojedini su bili opozicija. Nije isto biti na vlasti i biti opozicija. Nema više demagogije, narod se više ne može obmanjivati”, zaključio je Mujović.