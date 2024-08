Nikolić je kazao da se od bezbjednosnog sektora "koji nije imao informaciju da im mafija u centru grada, danima kopa tunel do zgrade suda", ne očekuje da efikasno predvidi i spriječi događaje koji ugrožavaju bezbjednost države ili građana.

Veoma je opasno kad se sektor bezbjednosti, koji je od početka mandata ove vlade izložen stalnoj borbi za prevlast, stavlja u službu politike. Kako drugačije ocijeniti zajedničke stavove Uprave policije (UP) i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), iznesene u saopštenju u kojem se zaključuje da bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću ne prijeti opasnost od atentata, sem da su plasirani da pripreme teren za reakciju Pokreta Evropa sad (PES), koji je pokušao na ovoj temi politički da profitira, saopštio je predsjednik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

"Ako se zna, i to na osnovu podataka zapadnih bezbjednosnih službi, da se Đukanovićevo ubistvo planiralo i prije i tokom 2016. godine, šta onda o profesionalizmu naših bezbjednosnih službi može da kaže podatak da je bivšem Predsjedniku Crne Gore nakon silaska sa funkcije smanjen broj pripadnika obezbjeđenja. Šta reći na to da ANB nakon što je nedavno dobila informaciju o potencijalnoj prijetnji atentatom na bivšeg predsjednika, nije obavijestila Upravu policije o tome?! Jučerašnjim saopštenjem UP i ANB su pokazali da su spremni da izjavama, na nivou baba Vange, sektor bezbjednosti iskoriste kao institucionalnu platformu za politiku vladajućih stranaka", navodi se u saopštenju.

Nikolić je kazao da se od bezbjednosnog sektora "koji nije imao informaciju da im mafija u centru grada, danima kopa tunel do zgrade suda", ne očekuje da efikasno predvidi i spriječi događaje koji ugrožavaju bezbjednost države ili građana.

"Nažalost, to je realnost koju živimo, od kad su nekompetentni i fotelja željni političari, pritisli svaki segment državne uprave, zapošljavajući sebi lojalne, a uglavnom neznavene i nesposobne kadrove", dodao je.

Poručio je da se nijedna ozbiljna služba bezbjednosti ne bi usudila da saopšti da se nekoj visoko štićenoj ličnosti ne prijeti atentatom.

"Nije ni Bezbjednosno informativna agencija Srbije znala da atentat prijeti Zoranu Đinđiću, niti su Tajna služba SAD-a ili FBI znali da se sprema atentat na Donalda Trampa", kaže Nikolić.

"Umjesto nepromišljenih saopštenja, koja ne doprinose da se obični građani, a kamoli štićene ličnosti osjećaju bezbjedno, pozivamo Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da se manu politike i vrate svojim ustavnim nadležnostima", zaključio je.