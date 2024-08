Skupština će o predlogu izmjena Poslovnika i odluke o broju potpredsjednika odlučivati na vanrednoj sjednici zakazanoj za 16. avgust.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Dio šefova poslaničkih klubova vladajuće većine predao je juče u parlamentarnu proceduru predlog izmjena Poslovnika Skupštine Crne Gore, kojim preporučuje da se najviše dva njena potpredsjednika mogu birati iz reda predstavnika manjinskih partija.

Prema Poslovniku, iz tih stranaka bira se jedan potpredsjednik. Ako taj i predlog o izmjeni odluke o broju potpredsjednika budu usvojeni, aktuelni saziv parlamenta bi, umjesto utvrđena četiri potpredsjednička mjesta, imao pet.

U predlogu izmjena Poslovnika piše da se one mogu pravno opravdati "potrebom za osiguranjem jednakih prava, promovisanjem demokratskih načela i usklađivanjem s međunarodnim standardima zaštite prava manjina".

"Pored toga, ova izmjena može doprinijeti većoj efikasnosti i inkluziji u radu Skupštine, omogućava bolju reprezentaciju specifičnih interesa manjina i doprinosi jačanju društvene kohezije", piše u predlogu koji potpisuju poslanici Vasilije Čarapić (Pokret Evropa sad), Dejan Đurović (Nova srpska demokratija), Boris Bogdanović (Demokrate), Milan Knežević (Demokratska narodna partija), Bogdan Božović (Socijalistička narodna partija) i Nikola Camaj (Albanski forum).

Prema Poslovniku, broj potpredsjednika utvrđuje Skupština, na predlog njenog šefa. Aktuelni saziv odlučio je da ima četiri. Osim onog iz manjinskih partija, najmanje jedan potpredsjednik bira se iz opozicije (na njen predlog) i najmanje jedan iz manje zastupljenog pola (žena).

Na čelu najvišeg zakonodavnog doma je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji je, shodno Poslovniku, predložio izmjenu odluke o broju potpredsjednika. Na tim pozicijama su Zdenka Popović (Demokrate), Boris Pejović (Pokret Evropa sad) i od preksinoć Camaj.

On je izabran iz reda manjinskih partija, pošto je skupštinska većina sredinom maja usvojila izmjene Poslovnika prema kojima kandidata za potpredsjednika iz manjinskih stranaka može predložiti poslanik jedne od tih partija, klub poslanika tih stranaka ili manjinska partija. Do tada su to morali da učine svi poslanici manjinskih stranaka.

Razlog za te izmjene bio je što manjinske partije nisu mogle da se dogovore ko bi trebalo da pokriva potpredsjedničku funkciju. "Vijesti" su početkom aprila pisale da je tada opoziciona a odnedavno vladajuća Bošnjačka stranka (BS) predlagala krajem prošle godine da na toj poziciji bude njihov potpredsjednik Damir Gutić, dok je kandidat ostalih manjinskih partija koje su dio vlasti Camaj.

BS je, prema tvrdnjama jednog sagovornika, smatrao da treba da ima potpredsjednika jer je najjači manjinski politički akter, a manjinske partije iz tadašnje parlamentarne većine da to pripada njima i da je to pitanje uređeno koalicionim sporazumom o vlasti.

BS je prošlonedjeljnim ulaskom u vlast dobio i potpredsjedničko mjesto, pa je ta stranka predložila prekjuče za kandidata njihovog poslanika Mirsada Nurkovića. O njegovom izboru takođe će se glasati 16. avgusta.

Iako će imati potpredsjednika, iz BS-a su protestovali zbog izbora Camaja, poručujući da je to "grubo narušavanje već stečenih prava" i da će "imati jasan odgovor".

Opozicija još nije predlagala kandidata, ali su iz "Vijestima" iz najjače opozicione stranke, Demokratske partije socijalista (DPS), kazali početkom aprila da namjeravaju to da učine.