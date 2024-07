Šaranović je ovo kazao na konferenciji za medije u vezi sa stvaranjem uslova za rad policije i nabavci novih vozila.

Izvor: Demokrate

Nakon još jednog crnog dana na crnogorskim putevima kada su u udesima stradala dva mladića, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović apeluje na vozače da odgovorno voze i tako čuvaju svoj i živote drugih.

Iako se zalaže za pooštrovanje kazni za nesavjesne vozače, Šaranović ističe da to nije mjera koju je moguće brzo sprovesti, ali da su pojačali kontrole i da preventivno djeluju.

Šaranović je ovo kazao na konferenciji za medije u vezi sa stvaranjem uslova za rad policije i nabavci novih vozila, pišu Vijesti.

Upuitan da li smatra da ima prostora da se pooštre kazne, ministar je odgovorio da je "uvijek za to".

"Za to je neophodna jedna zakonodavna inicijativa koja mora biti iskordinirana sa parlamentom, vladom i sa drugim institucija iz sektora bezbjednosti, tako da je to svakako i sastavni dio strateškog plana koji treba da odgovori na ovu vrlu složenu problematiku. Svakodnevno apelujemo na vozače da se savjesno odnose na način što neće čuvati samo svoj život i svojih saputnika već i život drugih učesnika u saobraćaju. Nakon četiri godine policijski helikopter će svakog dana tokom trajanja turističke sezone nadzirati ključne saobraćajnice u Crnoj Gori. Već sada stvaramo pretpostavke da naredne godine Crna Gora, pored ostalog, dobije i sistem stacionarnih radara koji je, to je pokazala uporedna praksa, jedan od najdjelotvornijih načina kako da se smanji broj saobraćajnih nezgoda", rekao je Šaranović.