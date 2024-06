„Mi smo inicijative mogli predati bilo kada, ali smo čekali pravi politički trenutak da stavimo tačku na političko vladanje“, istakao je Mašković.

Mašković je saopštio da očekuju odršku svih odbornika u Skupštini, jer su svi svjesni, kako je rekao, da su izbori jedino rješenje.

Odbornik Socijaldemokrata (SD) u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković kazao je da su uputili inicijative na potpis svim partijama - za razrješenje gradonačelnice Podgorice Olivere Injac i za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada

„Parlamentarna većina u Glavnom gradu ne postoji. Ukoliko bi došlo do dogovora, to bi bilo bacanje političkog obraza na pod i to bi bilo traljavije nego trenutno stanje. Kako sada stvari stoje, naredna sjednica Skupštine Glavnog grada mora biti najkasnije u mjesec dana i tu očekuje da se inicijative realizuju, kako bi imali izbore na jesen, krajem septembra“, kazao je Mašković.

On smatra da je inicijativa sastavljena tako da bude prihvatljiva svima, te da je činjenica da je politička kriza počela prije pola godine.

On je naveo da je jasno hoće li Pokret za Podgoricu podržati inicijativu, i bez razgovora. Navodi da je potrebno 30 glasova da bi bila izglasana, a 20 da bi ušla u proceduru.

„Mi smo inicijative mogli predati bilo kada, ali smo čekali pravi politički trenutak da stavimo tačku na političko vladanje“, istakao je Mašković.

Odbornik Socijaldemokratske partije (SDP) Budimir Mugoša kazao je da su zahvalni kolegama iz većine koji su svjesni situacije.

„Gradonačelnica ne radi dobro posao, ne može da vodi grad. Sad je svako bio vlast i građani će moći da uporede rad“, poručio je Mugoša.

Očekuje da 58 odbornika podrži inicijativu, osim Čarapića.

Odbornica Liberalne partije (LP) Jovana Drobnjak je kazala da pozivaju na prijevremene lokalne izbore.

„Ono što karakteriše vladajuću većinu je da lične i partijske interese stave iza građana Podgorice. Pozivamo građane da ovoga puta pametnije odluče“, kazala je Drobnjak.