Građanski pokret URA večeras je predao listu za lokalne izbore u Budvi pod nazivom "URA - dr Dritan Abazović - Drugačije!".

Izvor: URA

URA nastupa na izborima samostalno pod sloganom "drugačije", a listu predvodi predsjednik opštinskog odbora i bivši predsjednik Odbora direktora Morskog dobra Blažo Rađenović.

Rađenović je istakao da će sve ono što do sada nije bilo drugačije u Budvi, to biti nakon izbora 26. maja, jer će buduća lokalna vlast rješavati sve infrastrukturne i druge probleme čije je saniranje su u prethodnim mandatima obećavano od strane loših lokalnih vlasti. ,,One su građanima pokazale da nijesu promjena nego suštinska zamjena Demokratske partije socijalista”, naveo je nosilac liste "Drugačije".

On je dodao da će od Buljarice, Petrovca, Jaza, do Brajića, u svakoj mjesnoj zajednici, realizovati svoj izborni program koji je utemeljen jedino i isključivo u interesu grada i građana.

,,Radićemo i donositi odluke ovdje u Budvi, a nikako u Podgorici. Mi smo jedan veliki cilj, pomirenje građana, već ostvarili, a nakon ovih izbora vidjećemo u gradu jedan drugačiji izgled Budve i izvršne vlasti u njoj", napomenuo je Rađenović.

,,Budva mora krenuti drugačije, a to će značiti bolje, hrabrije, pravednije upravljanje, u korist svih ljudi koji uživaju u ovom gradu", naveo je predsjednik Građanskog pokreta URA dr Dritan Abazović naglašavajući da će se vođenjem jedne pozitivne kampanje lista "Drugačije" pokazati superiornost u smislu ideja za razvoj grada.

On je podsjetio da su građani Budve imali priliku da se u prethodnom periodu, tokom rada, prethodne, 43. Vlade, uvjere kako se URA odnosila prema ovom gradu, kako su se borili da se vraćaju prirodna i društvena dobra grada, kako su se borili za Luku Budva, izgradnju nove bolnice, puteva i ukupne infrastrukure.

Kandidatkinja za odbornicu Tamara Kaluđerović je istakla da URA na izborima nastupa sa zaista kvalitetnom listom, čiji je nosilac, Blažo Rađenović, apsolutno vrijedan povjerenja, što je i dokazao u prethodnom periodu radeći sa pozicije predsjednika Odbora direktora Morskog dobra isključivo u interesu građanki i građana Budve i Crne Gore.

,,Mi smo spremni da poslije 26. maja preuzmemo odgovornost i da sa jednim bogatim izbornim programom Budvom upravljamo na drugačji način od prethodnika koji su vodili ovaj grad", poručila je Kaluđerović.

,,Kanalizacija u Buljarici nikad nije završena i dok mi ne uzmemo stvar u naše ruke neće ni biti. Obećavam da će problem kanalizacije u Petrovcu biti riješen i da ćemo se pozabaviti pitanje stanja zadužbina. Svi treba da se držimo zajedno i svaka nedaća se može prebroditi. Mi smo pokretačka snaga, a u Građanskom pokretu URA su dobri i pošteni ljudi”, kazao je Ilija Armenko.

Kandidat za odbornika Ivan Ivanović saopštio je da će poslije izbora donositi važne odluke za Budvu, kako bi je učinili boljom i prijatnijom za život. ,,Te odluke ćemo donositi drugačije, isključivo u interesu svih građana Budve. Nećemo se voditi partijskim i ličnim interesima. U Budvi poslije 26. maja sve mora biti drugačije, zato pozivam sve moje sugrađanke i sugrađane da izađu na izbore i podrže listu koja nikada od Budve, a ni od države neće praviti privatni i porodični biznis", naveo je Ivanović.

,,Riješićemo dugogodišnji problem pristupačnosti površina javnih ustanova u Budvi kako bi ona postala grad pristupačan svim građanima”, kazao je Admir Skenderi.

Igor Krivokapić je najavio da će URA drugačijim odnosom posvetiti više pažnje u promovisanju bezbijednosti u i na vodi i da će u tu svrhu obezbjediti časove plivanja za sve osnovce u Budvi. On ističe da bi to mogao biti odličan način za njegovanje ljubavi prema plivanju i fizičkoj aktivnosti od malih nogu.

,,Dom zdravlja u Budvi trenutno ima 45000 osiguranika što, bez obzira na kadar i opremu, utiče na kvalitet zdravstvene usluge. Zato ćemo drugačije! Potrebno je opredijeliti dodatna izdvajanja iz budžeta u cilju poboljšanja rada DZ Budva i Ambulante u Petrovcu i Pržnu, sa akcentom na kadrovsku i tehničku opremljenost”, smatra Slavica Todorović.

Prema njenim riječima, posljednji međunarodni kongres stomatologa u Budvi okupio je preko 500 učesnika, jer je odziv učenika uvijek odličan kada je Budva u pitanju. ,,Zato je potrebno iskoristiti sve kongresne kapacitete koje Budva nudi, u cilju razvoja kongresnog i zdravstvenog turizma i produženja turističke sezone”.

,,Kako kao stanovniku Budve, tako i kao članu izborne liste koju predstavljam, pored ekologije koja je odavno u centru mog djelovanja, jako mi je bitna i kultura i kuturna mjesta u gradu. Zato će mi biti drago kada zgradu Jugoslovenskog rječnog brodarstva vratimo u vlasništvo grada, što će biti jedan od fokusa post izbornog procesa našeg građanskog pokreta. U tom predivnom ambijentu pokrenućemo rad kuturnog centra u čijem će sastavu funkcionisati pozorište za djecu i odrasle, kao i bioskop i drugi slični sadržaji neophodni gradu kakav je Budva”, naveo je Goran Kalađurđević.

Milica Ratknić saopštila je da će se i saobraćajni problemi rješavati drugačije. ,,Počećemo od tunela iznad Jaza, uklonićemo barijere se svih postojećih javnih parkirališta, a izgradićemo javnu podzemnu garažu u centru grada, postavićemo pametne semafore. Riješićemo i dugogodišnje pitanje garaže u Rafailovićima. Izgradićemo i žičaru ka tvrđavi Kosmač kako bismo turistički valorizovali taj predio i kako bi Brajići dobili na dodatnom značaju, a svi građani kroz čija je imanja morala proći izgradnja žičare biće adekvatno obeštećeni”.

,,Vjerujem da će građani Budve prepoznati zalaganje ovih ljudi da se Budva transformiše u jednu modernu metropolu. Vjerujem da svako razumije da sa gradom treba da se upravlja drugačije", istakao je Abazović zaključujući da u susret turističkoj sezoni treba donijeti prave odluke, a takve mogu donijeti samo ljudi koji su hrabri, odlučni i koji imaju viziju i koji vole svoj grad, a takvi su Blažo Rađenović i ostali kandidati za odbornike koji vole Budvu, koji žive sa Budvom, koji budućnost svoje porodice vide ovdje i koji će se na taj način ophoditi prema ovom gradu u budućem periodu”, zaključio je Abazović.

Listu Građanskog pokreta URA za lokalne izbore u Budvi čine:

1. Blažo Rađenović

2. Berislav Fabris

3. Tamara Kaluđerović

4. Miloš Medigović

5. Ilija Armenko

6. Milica Ratknić

7. Vladimir Đurić

8. Goran Bubanja

9. Dr Slavica Todorović

10. Admir Skenderi

11. Vuk Radunović

12. Ana Janković

13. Mirko Savićević

14. Dragan Marković

15. Lidija Caković

16. Ivan Milošević

17. Marko Vujović

18. Božidarka Cvijović

19. Goran Kalađurđević

20. Đuro Samardžić

21. Tijana Lopičić

22. Igor Krivokapić

23. Vanja Pejović

24. Dana Radonjić

25. Aleksandar Vađon

26. Božidar Banović

27. Marija Sutić

28. Miško Konić

29. Đurica Čejović

30. Mirjana Vujošević

31. Milan Vujović

32. Živana Mudreša

33. Ivan Ivanović