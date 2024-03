O svojoj odluci, Radinović je obavijestio i Milana Kneževića, lidera DNP-a, koji ga je i predložio za obavljanje ove funkcije.

Kandidat za ambasadora Crne Gore u Moskvi Miloš Radinović odustao je od dalje procedure o imenovanju za ambasadora Crne Gore u Rusiji.

Radinović u pismu navodi da je u posjedu informacija da njegovo moguće imenovanje izaziva "razne negativne opservacije pa i pogrešna tumačenja o namjerama, moguće i politička raznoglasja, obzirom na osjetljivost teme i vremena u kome živimo, a naročito imajući u vidu stepen zavistnosti za donošenja ovakvih rješenja i od adresa koje imaju ozbiljan uticaj na Crnu Goru".

On je rekao da je sa zadovoljstvom i zahvalnošću na ukazanoj časti prihvatio predlog Kneževića i DNP da, kao nestranačka ličnost, bude kandidat za ambasadora u Moskvi, prenose Vijesti.

"Kao sin Crne Gore u kojoj sam rođen, proveo djetinjstvo, čija imena nose moje troje djece, u kojoj su mnogovjekovni korijeni moje porodice, uža i šira rodbina i grobovi predaka, a obzirom da sam završio diplomatiju na državnom univerzitetu u Rusiji u kojoj već dugo živim sa porodicom, prihvatajući Vaš predlog vodio sam se, prije svega, željom da u okviru svojih mogućnosti, sa mjesta ambasadora pomognem procesima normalizacije crnogorsko-ruskih odnosa. A oni su u ovom trenutku, na žalost, veoma ozbiljno poljuljani. Uvjeren sam, prije svega, na štetu Cme Gore" rekao je Radinović.

On dodaje da je utisak da uloga ambasadora u Moskvi može i dalje ostati svedena na puku formalnost i „stražarenje vrata“ ambasade, što ni u kakvoj formi ne odgovora njegovoj životnoj poziciji, ni shvatanju rada, bilo koje, a naročito ne ambasade Cme Gore u Rusiji.

"Poštovani gospodine Kneževiću, želim da Vam se još jednom zahvalim na najboljim namjerama, na ukazanoj časti i povjerenju, kao i Predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću na nedavnom susretu u kome sam imao mogućnost da u otvorenom razgovoru iznesem svoj stav o stanju crnogorsko-ruskih odnosa. Kao neko ko je vaspitan u duhu ljubavi, tradicije i patriotizma prema našoj Crnoj Gori, bio sam uvjeren da i moja ljubav prema Rusiji, a koju, siguran sam, dijelim sa većinom građana Crne Gore, ne treba da bude smetnja imenovanju na mjesto ambasadora u Moskvi. Naročito u vrijeme porušenih mostova među našim državama. Ako sam grešan u takvom stavu neka mi oproste svi koji će čitati ovo pismo. Izgleda da sam se prevario: to je više mana nego preporuka", piše u pismu Radinovića, prenose Vijesti.

On je budućem ambasadoru poželio uspješan rad i svako dobro, U nadi da će biti dostojan onih vjekova koji su most bratstva među našim narodima sagradili davno do nas. Jer svako drugo stanje osim bratskog u odnosima izmedu Crne Gore i Rusije je neprirodno i kratkotrajno, kakvim god obećanjima, „zlatom i brilijantima“ bili posuti kolektivni putevi i pravci kojima se krećemo".

"U svakom slučaju hoću da Vas u uvjerim da će u meni i mojoj porodici, u okvirima naših mogućnosti, Crna Gora , kao i do sada, imati jednu svoju malu, skromnu, toplu adresu u Ruskoj Federaciji, čija će vrata uvijek biti otvorena za svaku dobru inicijativu, dobre misli i djela koja dolaze iz naše rodne grude. Sa nadom u bolja vremena, uz najljepše želje za Vas, Vašu porodicu i našu Crnu Goru još jednom Vam se zahvaljujem i šaljem najtoplije pozdrave iz bratske Rusije! Živjela Crna Gora", zaključio je Radinović, prenose Vijesti.