Izvor: OPŠTINA BUDVA

Jasna Dokić izabrana je potpredsjednicu Opštine Budva. Za njen izbor glasalo je svih 17 odbornika razjedinjenog DF-a, odbornik SNP-a, kao i nezavisni odbornik Mladen Kažanegra, prenose Vijesti.

Protiv je bila opozicija iz redova Demokrata, URA i SDP.

Ovim je Skupština opštine ispunila jedna od tri uslova da ne bude uvedena prinudna uprava.

Pohvalivši obrazovanje, da je bila najbolji student, da je majka troje djece te da ispunjava sve profesionalne uslove da bude potpredsjendica Opštine, odbornica Demokrata Dragana Kažanegra Stanišić je kazala da joj nije jasno zašto punih četiri mjeseca od kada je predložena, Jasna Dokić nije izabrana za potpredsjednicu Opštine.

„Ono što me interesuje, spekuliše se da ste u prethodnom periodu bili članica DPS i šefica kabineta tadašnjeg potpredsjednika Svetozara Marovića. Ukoliko to nije tačno neka služi na čast onima koji su to iznosili“, kazala je ona.

Prema njenim riječima, odbornici je trebalo da traže ostavku Mila Božovića i izbor Dokić za predsjednicu.

„Izglasaće vas, ali to nije rješenje, Biće uvedena prinudna uprava, to odgovara Mandiću, jer samo želi da makne politički teg oko vrata jer ide rekonstrukcija Vlade“, naglasila je ona.

Bojana Pićan (NSD) navela je da je još prošle godine pohvalila rad Dokić ne čelu Vodovoda i kanalizacije Budve.

„Od početka sam govorila da podržavam svaki predlog Mila Božovića koji aminuje predsjednika partije Andrija Mandić“, naglasila je ona, pišu Vijesti.