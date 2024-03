“EU pozdravlja napredak koji je Crna Gora ostvarila posljednjih mjeseci u pogledu imenovanja sudija. Ovo sada mora biti završeno imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda što je prije moguće”, poručila je Pisonero Hernandez.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Evropska komisija (EK) očekuje da Crna Gora završi proces ključnih imenovanja u pravosuđu i što je prije moguće imenuje predsjednika Vrhovnog suda, pišu Vijesti.

To je “Vijestima” rekla portparolka EK Ana Pisonero Hernandez, komentarišući to što je u petak neuspješno završen još jedan konkurs za izbor čelne pozicije u Vrhovnom sudu.

“EU pozdravlja napredak koji je Crna Gora ostvarila posljednjih mjeseci u pogledu imenovanja sudija. Ovo sada mora biti završeno imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda što je prije moguće”, poručila je Pisonero Hernandez.

Imenovanja u pravosuđu su ključni prioritetu u Poglavlju 23, neophodni za ispunjavanje privremenih mjerila, odnosno dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i vladavinu prava. Prema novoj metodologiji pristupanja iz 2020, koju je prihvatila Crna Gora, ako se ne ispune privremena mjerila za poglavlja 23 i 24, nijedno drugo poglavlje neće moći da se zatvori. Crna Gora sa EU pregovara od 2012. godine i za taj period otvorila je sva 33 poglavlja, a privremeno zatvorila samo tri, prenose Vijesti.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nedavno je u intervjuu “Vijestima” rekao da bi Crna Gora na ljeto mogla da dobije završna mjerila.

“Završna mjerila - to ne znači mnogo običnim ljudima, ne kao meni ili drugima koji rade na ovome, ali za običnog čovjeka bi to trebalo značiti da, kada ispunimo ove kriterijume, možemo preći na sljedeću, konačnu fazu pristupnih pregovora, u kojoj počinjemo zatvarati poglavlja i dolaziti do konačnih sporazuma. Ako se to postigne, sve će zavisiti od Crne Gore kada želi postati članica”, kazao je.