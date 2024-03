Demokrate u liku ministra Danila Šaranovića i potrpedsjednika Alekse Bečića imali su jasnu strategiju, da pritiskom do iznemoglosti, ucjenama i opskurnim saopštenjima natjeraju Spajića da im potpuno prepusti sektor bezbjednosti.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Prvi dio tragikomedije sa naslovom ''Bitka za kontrolu bezbjednosnog sektora'' završen je jutros rano, negdje iza tri sata poslije ponoći, kada je premijer Milojko Spajić preuzeo stvar u svoje ruke, pozivajući se na javni interes, i za vršioca dužnosti direktora policije imenovao Aleksandra Radovića. Konačnom izboru Radovića prethodila je maratonska sjednica Vlade na kojoj su Demokrate grčevito branile svoj ''principijelni'' stav da privremeni šef policije mora biti njihov čovjek, piše Standard.

Demokrate u liku ministra Danila Šaranovića i potrpedsjednika Alekse Bečića imali su jasnu strategiju, da pritiskom do iznemoglosti, ucjenama i opskurnim saopštenjima natjeraju Spajića da im potpuno prepusti sektor bezbjednosti. Očigledno da su se preračunali, jer je Spajić pokazao zavidnu kondiciju i upornost u namjeri da spriječi partijsku invaziju na čelna mjesta u policiji.

Kako je vrijeme prolazilo sve je bleđa bila priča o tome da će Demokrate izaći iz Vlade ukoliko oni ne budu kadrirali u UP. Nakon jutrošnje odluke, naivni su očekivali da će Bečić i Šaranović izaći pred novinare i najaviti skraćenje podrške Spajićevom kabinetu, ali se to nije desilo. Umjesto toga, ministar unutrašnjih poslova je obavijestio javnost da će okupiti pravni tim i žaliti se nadležnim institucijama, vjerovatno Upravnom sudu. To znači, da od izlaska iz Vlade nema ništa, kao ni “p” od principijelnosti o kojoj toliko srčano govore.

Aleksandra Radovića je za vršioca dužnosti direktora Uprave policije preporučuje šestogodišnje iskustvo u Europolu na osnovu čijih informacija iz Skaj prepiski se procesuiraju brojni slučajevi protiv organizovanog kriminala i korupcije, piše Standard

To se kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore navodi u obrazloženju premijera Milojka Spajića.

“Radovića je preporučila bogata radna biografija, kao i činjenica da je krajem prošle godine dao ključni doprinos da Crna Gora izbjegne sivu listu Manival-a. Pored navedenog, Aleksandra Radovića preporučuje i šestogodišnje iskustvo u EUROPOL-u, na osnovu čijih informacija iz SKY prepiski se procesuiraju brojni slučajevi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Takođe, Radović je jedini u punom mandatu pomoćnika direktora Uprave policije”, navodi se u obrazloženju Spajića, piše u saopštenju Vlade.

Iz Vlade su pojasnili da su se upoznali sa spiskom, biografijama i postupkom intervjuisanja prijavljenih kandidata na javni poziv, te da predlog ministra unutrašnjih poslova da Lazar Šćepanović bude na čelu policije, nije nije dobio potrebnu većinu glasova članova Vlade.

“Kako je ministar unutrašnjih poslova odbio da u skladu sa zakonom predloži drugog kandidata sa Spiska prijavljenih lica, Vlada je radi očuvanja nacionalne bezbjednosti, kao i nesporne potrebe da Uprava policije ima direktora, odnosno vršioca dužnosti, ovlastila predsjednika Vlade Milojka Spajića da predloži jednog od kandidata sa utvrđenog spiska. Shodno navedenom, premijer je predložio kandidata Aleksandra Radovića za v.d direktora Uprave policije”, kazali su iz Vlade, prenosi Standard.