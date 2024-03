Ja ne zamjeram ništa ni ljudima koji su protestovali, oni imaju pravo na to i svoja uvjerenja", kazao je Mandić novinarima, dodajući da "radi na pomirenju Crne Gore sa kolegama iz parlamentarne većine"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovo je prvi dokaz da demokratija u Crnoj Gori živi, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, komentarišući današnja dešavanja na Cetinju, piše Antena M.

"Danas smo imali i proteste koje je organizovala jedna grupa građana. Ono što mene raduje kao predsjednika Skupštine, da se nije radilo o nekom velikom broju ljudi, pa prema tome nije neko nezadovoljstvo kao što se saopštavalo u medijima da je Cetinje nešto protiv Andrije Mandića ili protiv Skupštine Crne Gore koja ovdje iz pokazivanja i časti i uvažavanja prošlosti Cetinja počinje svoje i proljećnje i jesenje zasijedanje.

Dakle, ono što mogu da kažem je da izuzetno poštujem Cetinje, da poštujem njegovu istoriju, da poštujem tu snagu predaka današnjih Cetinjana koji su uspjeli u jednom teškom vremenu da formiraju državu Crnu Goru, da svojom hrabrošću, svojom odlučnošću, svojom pameću okupe različita plemena, hercegovačka, brdska, crnogorska i da od toga naprave državu", kazao je Mandić, prenosi Antena M.

Na konstataciju novinara da je ipak ranije ušao u zgradu parlamenta, Mandić kaže da je imao neke obaveze koje je trebalo ranije da završi.

"Ako mislite da je trebalo da dođem u posljednjem momentu da budem psovan, gađan jajima i vrijeđan kao što se to desilo nekim poslanicima mislim da to nije dobra logika.

Ja ne zamjeram ništa ni ljudima koji su protestovali, oni imaju pravo na to i svoja uvjerenja", kazao je Mandić novinarima, dodajući da "radi na pomirenju Crne Gore sa kolegama iz parlamentarne većine", piše Antena M.

Nemile scene na početku sjednice su kaže sastavni dio parlamentarnog života.

"Različiti smo ljudi, nekada ima višak emocija, ponekad su reakcije možda i neprikladne za one koji gledaju direktne televizijske prenose Skupštine, ali to je život, mi smo ovdje u Crnoj Gori uglavnom ljudi naglašenih emocija, ali kada sve to prođe i kada budemo oštri jedni prema drugima važno je da imamo onu širinu da možemo jedni drugima da oprostimo i da možemo da nastavimo zajednički da radimo. To je Crna Gora sa svim svojim vrlinama ali i sa svojim manama, radimo da popravimo vrline, a mana polako da se oslobađamo", kazao je Mandić novinarima na Cetinju.