Krapović je juče u Tivtu trebao da se sastane s ministrom odbrane Hrvatske Ivanom Anušićem, ali je taj sastanak, kako je rečeno iz Ministarstva odbrane Hrvatske otkazan zbog izjava Krapovića o ploči u Morinju i o brodu Jadran.

"Poštovanje prema stavu kolege Anušića, ministra odbrane Republike Hrvatske, je odraz naše posvećenosti dijalogu i razumijevanju među svim državama u regionu. Međutim stav Crne Gore je da je Jadran potpuno legalno i legitimno vlasništvo Crne Gore i on se neće promijeniti. Kao ministar odbrane, moja odgovornost je da čuvam ovaj simbol našeg ponosa i istorijskog nasleđa, koji nadilazi granice materijalnog vlasništva. Dijalog i razmjena mišljenja sa našim susjedima su od esencijalnog značaja, te u tom duhu pristupamo svim međunarodnim pitanjima, uključujući i pitanje školskog broda ''Jadran'", naveo je Krapović.

Istakao je da je između dijaloga i pregovora "velika razlika", a da on nije neko "kome ta razlika može promaći", prenose Vijesti.

"Naprotiv, kao ministar odbrane, prihvatio sam razgovor na te teme, ali ne i pregovore jer prihvatanje pregovora znači prihvatanje mogućnosti da 'Jadran' ne bude crnogorski, a ja to otvoreno kažem neću prihvatiti. To je stvar principa i nacionalnog ponosa. Želim i naglasiti da sam svjestan složenosti odnosa unutar našeg regiona, kao i osjetljivosti pitanja koja se tiču nacionalnog ponosa i nasljeđa. 'Jadran' je više od broda - on je živi podsjetnik na našu istoriju i tradiciju, simbol naše povezanosti s morem i naše nezavisnosti".