Lider GP URA tvrdi da dio ljudi u PES-u, među kojima je ministar pravde Andrej Milović, ima zadatak da "štiti interese sponzora, među kojima ima i onih iz organizovanog kriminala"

Predsjednik Građanskog pokreta URA i bivši premijer Dritan Abazović rekao je da ima operativna saznanja ko je glavni osumnjičeni u slučaju "Tunel" i šta je bila namjera obijenja depoa Višeg suda, mada se, kaže, ta namjera nije ostvarila, pišu Vijesti.

Abazović je, između ostalog, u emisiji "Link" RTCG-a rekao da je stao iza Predraga Šukovića da bude šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) jer ima rezultate, i jer je izbor glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Pozdravio je akciju hapšenja barskog biznismena Đorđija Pavičevića, osumnjičenog za šverc cigareta.

"Predata je šema šverca cigareta i ja sam tvrdio da je 43. Vlada pala zbog toga, a ne Temeljnog ugovora. Objasnio sam kako se dešava pranje kontejnera i kako dolaze puni a odlaze prazni brodovi", rekao je Abazović, kako prenosi Portal RTCG.

Tvrdi da su osobe uključene u šverc odnijele milijarde eura iz Crne Gore.

"Tvrdim da je Rade Milošević, kao funkcioner URA, njihova žrtva. Dao je šemu šverca cigareta u kojoj je pomenut i juče uhapšeni biznismeni", rekao je Abazović.

Dio ljudi u Pokretu Evropa sad, među kojima je ministar pravde Andrej Milović, tvrdi Abazović, ima zadatak da "štiti interese sponzora, među kojima ima i onih iz organizovanog kriminala".

"Ruku pravde niko ne može da zaustavi", rekao je lider GP URA, prenosi portal Vijesti.

On kaže da je bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović pred ulcinjskim sudom govorio "dajte da se što prije formira 44. Vlada".

"Pa ne bi valjda afirmisao ono što mu ne odgovara", kazao je Abazović.

Kako je rekao, "teško Crnoj Gori sa ovakvim ministrom pravde".

"Nikad čuo nijesam da se negdje glasa da se neko uhapsi. To nije Evrovizija. Sve je to besmisleno. Stao sam iza Predraga Šukovića da bude šef SPO jer ima rezultate, i jer je izbor glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. I sad treba da se ti ljudi sklone i žrtvuju. Ja za to nisam", rekao je Abazović.

On je rekao da su protiv imenovanja Šukovića bili bivši predsjednik države i sada ministar pravde Andrej Milović.

"Ako glavni specijalni tužilac misli da ima rezultate, ja to podržavam. Njima smeta Šuković zbog akcija kao što je ona juče. I Šuković i drugi kao on", rekao je bivši premijer.

Kako je rekao, ako neko ima informacije o kriminalu funkcionera ili ljudi iz javne uprave, ima obavezu da informiše tužilaštvo, pišu Vijesti.

"Samo se nadam da mu neće biti kao one prijave za aferu 'Do Kvon", rekao je Abazović.

On kaže da se nije bojao ni 2020. godine, ni sada.

"Ne postoji mafija koja nije napadnuta. Mafija neće vladati", rekao je.

Abazović je kazao da osjeća odgovornost za dešavanja dok je on bio na čelu bezbjednosnog sektora i Vlade.

"Ali moramo da je 'duboka država' još tu. Pogledajte samo stanje u sudstvu", rekao je Abazović.

Prokomentarisao je i odluku nove Vlade da odustane od gradnje Palate pravde i gradi Pravosudni kvart na Zabjelu. "Ne znaju šta će, pa se bave takvim stvarima", rekao je Abazović.

Abazović je rekao da je usvojeni budžet dokaz da je program "Evropa sad 2" nešto što neće biti sprovedeno, iako je obećano. On je rekao da je premijer Milojko Spajić kazao juče u parlamentu da ćemo godinu završiti sa suficitom, što je "najbolji dokaz ispravne politike" koju je vodila prethodna Vlada, prenosi portal Vijesti.

"Spajić je rekao istinu nakon dužeg vremena. Odavno tvrdim da će ova Vlada da se zaduži do milijardu eura, i opet se vraćamo u vremena kada trošimo ono što ne zarađujemo", rekao je Abazović.

Zašto nema novca za prosvjetare, kazao je, neka pitaju Spajića.

"Para nema jer se nastavlja rasipnička politika, i planiraju se nova zaduženja. Kao da se kaže porodici da ćemo da trošimo sto hiljada eura kredita, a kako ćemo da ga vratimo, vidjećemo", rekao je Abazović.