Predsjednik Demokratske narodne partija Milan Knežević saopštio je na današnjoj konferenciji za novinare da pita tužioce jesu li čitali prepisku između Ljuba Milovića i Petra Lazovića iz SKY prepiske, gdje se kaže “da je u Kotoru sve završeno”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je rekao da su povod današnje konferencije za medije SKY prepiske navodnih pripadnika policijskog narkokartela Petra Lazovića i Ljuba Milovića, kao i suđenje u slučaju državni udar. Predsjednik Skupštine i Nove srpske demokratije Andrija Mandić je kaopštio da se objavljivanjem nove SKY prepiske desio pravosudni zemljotres.

“Pitam jednog od tužilaca koji je rekao da je pročitao sve iz SKY prepiske da li je pokrenut predmet protiv Milovića, Lazovića i izvjesnog D. Smatram da bi dobro bilo da saznamo da li postoje još neki opetarivni podaci prepiske SKY, Viber, Whatsapp, Vesne Medenice i Suzane Mugoše koja je donijela prvostepenu presudu”, rekao je Knežević na današnjoj konferenciji za novinare.

On je kazao da vjeruju da će se Tužilaštvo i ostali nadležni organi oglasiti jer je ovo još jedan od dokaza kako je montiran državni udar.

“Bitno je da ukoliko u Europolu ili tužilaštvu postoji prepiska između Suzane Mugoše i Medenice da se tužilaštvo oglasi i kaže da li u toj prpeisci ima elemenata zloupotrebe službenog položaja i da li je Medenica umiješana u sramnu presudu iz 2019. Zbog ovoga treba da se oglase mrčni Sudski i mrčni Tužilački savjet”, rekao je Knežević.

On je naveo da su na samom početku ponovljenog suđenja on i Mandić tražili da se odbaci ovakva optužnica protiv njih.

“Medenica sočno opsova nekečetničke majke ali vokabular i pismenost njen su najbolji pokazatelj kakvi su nam bili tužilaštvo i sudstvo. Ne očekujemo ni od koga podršku ili empatuju, jer kada se osam godina montira sudski proces protiv nas, onda se saopšti DF jednako DPS”, istakao je Knežević.

Napomenuo je da sumnja da su u ovaj slučaj uključeni Petar Lazović, Ljubo Milović i Radoje Zvicer.

Predsjednik Skupštine i Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da se juče desio pravosudni zemljotres.

“DF je bila jedna opoziciona prava politicka organizcija koja se borila za prava građana Crne Gore da budu slobodni. Sad se vidi kako su se prodavale presude. Vidi kako je glavnu ulogu vršio novac i to novac mafije. U dobru se ne ponesi u zlu se ne ponizi. Danas kada dolazi do velikog suočavanja kada isplivava na povrsinu smeće od pravosuđa, danas kada su u pitanju sudbine ljudi niko se nije oglasio, ali su se oglašavali masovno kada je spašen delfin na Jazu. Juče se konstovalo da je mafija kupovala presude od sudija. Treba da se utvrdi mreža onih koji su spremni da zakucaju na vrata sudija i pitaju koliko novca treba za presudu koja politički odgovara”, kazao je on.

Mandić je poručio da danas šalju poruku da treba da se otvori priča o crnogorskom pravosuđu.

“Spremni smo za izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta. Imamo veliku dramu koju neko želi da izbjegne i da se zaboravi. Preko ovoga se ne smije preći. Ali ovdje se radi o tome da li ćemo da ova država bude demokratska ili ne. Znamo da su sudstvo i tuzilastvo oboljeli od korupcije. Ali ako želimo da Crna Gora bude demokratska i članica EU evo dobre prilike da kažemo da ovdje podvlačimo crtu. Ti ljudi koji su bili spremni na sve ovo treba da odgovaraju”, istakao je Mandić.

On je naglasio da kriminalci moraju da odgovaraju, te da žele da pravda bude zadovoljena.

“Vjerujemo i želimo da ćemo u srijedu izabrati nedostajućeg sudiju Ustavnog suda, ali nakon toga i vrhovnog državnog tužioca i članove Sudskog savjeta”, zaključio je Mandić.