Skupština Crne Gore konstatovala je ostavke poslanika zbog nespojivosti funkcija o čemu će obavijestiti Državnu izbornu komisiju (DIK) kako bi sproveli postupak popune upražnjenih poslaničkih mjesta.

Izvor: MEDIA BIRO

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da su ostavke podnijeli premijeri i ministri Milojko Spajić, Anđela Jakšić Stojanović, Filip Radulović, Vojislav Šimun, Naida Nišić, Maida Gorčević, Filip Ivanović, Andrej Milović, Mirko Đukić, Srđan Pavićević, Vladimir Martinović, Aleksa Bečić, Momo Koprivica, Dragan Krapović, Dragoslav Šćekić, Vladimir Joković i Nik Đeljošaj, javljaju Vijesti.

Skupština je konstatovala ostavke Edine Hasanage Čobaj na mjesto članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Bojana Baće na mjesto člana savjeta RTCG.

Na dnevnom redu su izbori, imenovanja i razrješenja.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je juče na pres konferenciji da parlament nastavlja zasjedanje i da je uvjeren da će popuniti upražnjena poslanička mjesta.

Mandić je prethodno sjednicu u praznoj sali održao 10. novembra, bez prethodne najave i obavještavanja poslanika.

Nakon reakcija poslanika Mandić je saopštio da povlači akt i da je u pitanju bila tehnička greška.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić rekao je da bi bilo pristojno da se Mandić izvini i uputi objašnjenje zbog, kako je rekao, prošlonedjeljnog skandala, prenose Vijesti.

"Kada ste Vi predsjedavali sjednicom, pozdravljali poslanike i poslanice kojih nije bilo u sali. To je neprihvatljivo, da skupštinsko rukovodstvo obesmišljava rad parlamenta i da neko ko ima dug skupštinski staž kao Vi, namjerno ili nenamjerno upućuje objašnjenje u kojem kaže da povlačite akte sa namjerom da ispoštujete opoziciju i one ljude koji žele da se procedure poštuju. Ovo Vam stručna služba Skupštine nije mogla savjetovati", rekao je Nikolić.

Poručio je da neće dozvoliti anarhiju u Skupštinski, a nadležnim organima rekao da rade ono što je njihova službena dužnost.

Poslanik Koalicije Za budućnost Crne Gore Slaven Radunović kazao je da se ovakav slučaj dešavao više puta, i da je u vrijeme predsjednika Bečića ovakva praksa bila uobičajna, i da se nekoliko puta dešavala.

"Vi sada nalazite za shodno da se na ovakav način odnosite prema događaju kada je Andrija Mandić predsjednik Skupštine. Ovdje sjedi generalni sekretar (Aleksandar Klarić) i mislim da je bio red da on kaže da se ovo dešavalo i u prethodnom periodu a ne da Mandić trpi ovakvu medijsku hajku zbog nečeg što je rađeno i prije", rekao je Radunović, saopštavaju Vijesti.

Nikolić je odgovorio Radunoviću da se nikad nije dogodilo da počne sjednica Skupštine, a da joj ne prethodni sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine, interni dogovor šefova poslaničkih klubova ili objava na sajtu parlamenta, poruka kojom se poslanici obavještavaju o nastavku rada.

"Nema tog generalnog sekretara niti bilo kog pojedinca iz skupštinske službe koji bi na sebe preuzeo odgovornost za održavanje onakve sjednice. Ono nije ni bila sjednica. I činjenica da su akti povučeni dokazuje da to nije bila sjednica Skupštine", rekao je Nikolić i dodao da je dobro što je akt povučen

"To na najbolji način ilustruje i argumentuje ovo što ste uradili. Da je to bila praksa Vi biste bili spremni da u tome istrajete, ali ste brzo povukli akta".

Radunović je ponovio Nikoliću da se tako nešto već dogodilo, a da "to što Vi ne znate ili se pravite da ne znate, to je druga stvar".

Pozivam generalnog sekretara da kaže da li se ovo do sad dešavalo i pozivam Borisa Bogdanovića, šefa Kluba poslanika Demokrata da kaže da li se ovo događalo. Ja sam bio svjedok da su oni to predložili gospodinu Mandiću. A to što on iz džentlmentskih razloga njih pokriva, to je druga stvar. Ali mislim da je red da i oni budu džentlmeni i kažu da se ovo događalo kao jedna tehnička stvar da se ne uznemirava 81 poslanik", rekao je Radunović.

Predsjednik Skupštine rekao je da je mislio da je ova stvar prepričana juče, na Kolegijumu.

"Veoma sam ponosan što sam vratio te akte, jer ta procedura koja se ranije dešavala, i nije se zamjerala nekom drugom, ali se zamjera meni. Prihvatam odgovornost, nema ničije druge odgovornosti. Što se tiče procedura, evo imali ste priliku da izgovorite ovo. Ne mislim da ste dobili neke političke poene", rekao je Mandić.

On je dao pauzu kako bi se DIK sastao, a šefove poslaničkih Klubova pozvao da se okupe kako bi održali kolegijum predsjednika Skupštine.