Crnoj Gori je potrebna politička konsolidacija, naglašava Marković i dodaje da razmišlja o forminju nove stranke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako je dobro što je Crna Gora napokon dobila Vladu, pitanje je kapaciteta te Vlade da li će državu da vrati na evropski i prozapadni kurs, ocijenio je bivši predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković za Gradsku RTV, dodajući da bi premijeru Milojku Spajiću trebalo dati šansu da sprovede evropsku agendu, uprkos opstrukcijama koja ima i na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu. On je u emisiji Aritmija najavio moguće formiranje nove stranke, prenosi CdM.

“Dobro je što je Crna Gora napokon dobila Vladu, bez obzira kakav je njen karakter”, ocijenio je Marković.

Ipak, dodaje, način na koji je izabrana ne ide u prilog demokratskoj i politički uređenoj državi, pa smatra da je Crna Gora danas ozbiljno ugrožena.

“Prestrog bih bio za sebe lično, mada vidim takve dramatične ocjene svakoga dana o tome da je Crna Gora izgubljena, da Crna Gora nestaje. Crna Gora je devastirana, Crna Gora je ugrožena. Nad Crnom Gorim je mutni oblak prijetnji i nesreća, ali Crna Gora ima unutrašnji i građanski potencijal. On sada nije u prvom planu, ne zbog tog potencijala koji nestaje, nego zbog političkog vođstva koji taj potencijal očigledno na pravi način ne usmjerava”, kazao je Marković, prenosi CdM.

Loša je poruka što u novoj Vladi nijesu predstavnici svih manje brojnih naroda, jer su oni tkivo Crne Gore, ali je, poručuje Marković, dobro što je dio albanskih partija ipak dio nje.

“Ne mogu Albanci iz 2006. biti za Crnu Goru lošiji od Albanaca iz 2023. godine. Ja to tako ne mogu da mislim. Postoje neki drugi, pragmatični interesi, okolnosti su se promijenile. Ali vjerujem da, ako Crna Gora bude ugrožena i bude dalje išla u propast, da oni neće stojati i držati pod ruku one koji Crnu Goru vode u tom pravcu. Dakle, ne mislim da je to loše, već da to može biti od pomoći”, istakao je Marković.

Crnoj Gori je potrebna politička konsolidacija, naglašava Marković i dodaje da razmišlja o forminju nove stranke.

“Nijesam o tome donio odluku, ali razmišljam. Ne samo o tome da ja formiram stranku, nego šta sve treba uraditi u evropskom i građanskom bloku da bi se konsolidovali i da bi Crna Gora izašla iz ovog permanentog rizika ponora koji je otvoren pred njenom budućnošću”, poručuje Marković.

Uvjeren je da Zapad neće ostaviti Crnu Goru na cjedilu, ali, kako zaključuje, na crnogorskim, suverenističkim i prozapadnim snagama je da sami dobiju ovu bitku, javlja CdM.