Ni nakon 17 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora nema Zakon o Vladi kojim bi brojne zlupotrebe bile spriječene.

Ni nakon 17 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora nema Zakon o Vladi kojim bi brojne zlupotrebe bile spriječene. Sagovornici RTCG portala ističu da, ukoliko bude političke volje, predlog Zakona se može poslati Skupštini na usvajanje i do kraja godine.

To što se Zakon o vladi nije našao u ekspozeu premijera Milojka Spajića zabrinjavajuće je za pripadnike civilnog sektora. Kažu da ne bi bilo dobro da poput prethodnih i nova izvršna vlast izbjegava donošenje tog akta, te da će to biti jedan od testova za aktuelnu većinu.

"Mi godinama unazad ukazujemo da je nužno da Zakon postoji, dakle ne poslovnicima, ne uredbama, da regulišemo poslove Vlade, poslove Skupštine i odnose između ovih institucija, jer tu imamo suštinske probleme. Ukoliko Vlada i Skupština ne planiraju slanje ovih akata, mi ćemo nastaviti da se vrtimo u krug sa nekim dugogodišnjim problemima", smatra Milena Gvozdenović iz CDT-a.

Miloš Vukčević, advokat kaže da je vrlo bitno da se donese Zakon o vladi kako bi se jasno uredila organizacija i način rada i kako bi znali koja ministarstva čine Vladu, piše RTCG.

"Vidite da se broj ministarstava kreće od 12 do 19, pa se sad priča da će za godinu dana biti 24", kazao je Vukčević.

A prema preporuci Venecijanske komisije, podsjeća Vukčević, Crnoj Gori je dovoljno 15 ministarstava. Zato je, kažu naši sagovornici, važno da se, između ostalog, Zakonom o vladi uredi koja su to ministarstva i time spriječi stvaranje nefunkcionalnog državnog aparata. Osim toga, biće uređeno šta su ovlašćenja Vlade u tehničkom mandatu.

"Zakonom o vladi bi trebalo regulisati funkcionisanje i ovlašćenje vlade u tehničkom mandatu, sastav vlade i već uslove za formiranje ministarstva. Trebalo bi uvesti sistem za planiranje i koordinaciju javnih politika, urediti transparentnost i javnost rada vlade. Nacrtom zakona se ograničava da ta vlada može preduzimati samo tekuće obaveze, da ne može prouzrokovati nove finansijske obaveze i da ne može raditi ono što svaka vlada u tehničkom mandatu je radila, to je da zapošljava, da pravi jedan glomazni državni aparat", kaže Gvozdenović, piše portal RTCG.

Iako je Vlada u tehničkom mandatu pripremila nacrt Zakona, Venecijanska komisija je bila stava da bivša vlast treba da se uzdrži od njegovog predlaganja. Zato taj posao čeka novu većinu.

"Očigledno nijedna vlast ne voli da bude kontrolisana, ali Zakon o vladi i o skupštini preduslov su za funkcionalni demokratski sistem", dodaje Gvozdenović.

Nova vlada i skupština trebale bi energičnije i odgovorno da krenu u pripremu ovih akata.

"Oni to mogu da urade do kraja godine kao predlog i pošljaju ga Skupštini na usvajanje, ako se to ne desi onda će biti da su političati iznevjerili ono što su obećavali", kaže Vukčević.

I pored više pokušaja, nijesmo dobili odgovor Ministarstva javne uprave da li će nova vlast uvažiti preporuku Venecijanske komisije i učiniti da Crna Gora više ne bude jedina zemlja u regionu koja nema Zakon o vladi, prenosi RTCG.