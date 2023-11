Đeljaj će na poziciji prvog čovjeka Tuzi naslijediti Nika Đeljošaja koji je izabran za potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja. Sjednica lokalnog parlamenta na kojoj će Đeljaj preuzeti funkciju predsjednika Opštine, biće održana do kraja mjeseca.

Izvor: Youtube/screenshot/ sencho11

Kandidat za predsjednika Opštine Tuzi je funkcioner Albanske alternative i potpredsjednik Opštine, Lindon Đeljaj, saznaje CdM.

Đeljaj je predsjednik opštinskog odbora Albanske alternative Tuzi. On je na sjednici Skupštine opštine Tuzi 20. jula izabran za potpredsjednika Opštine. Đeljaj je bio odbornik u SO Tuzi u više mandata, i to od 2006. do 2010. godine, te od 2010. do 2018. Bio je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, a obavljao je i funkciju direktora Srednje mješovite škole “25. maj”.

Đeljaj je dugo godina radio kao profesor Sociologije. Završio je Filozofski fakultet u Prištini, odsjek Sociologija. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzima, prenosi CdM.