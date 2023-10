Dekan Elektrotehničkog fakulteta i jedan od najcjenjenih ljudi u struci prof. dr Saša Mujović je predložen za ministra energetike i rudarstva

Saša Mujović je rođen u Kotoru 12.09.1978. godine. Dekan je Elektrotehničkog fakultete i otac dvoje djece.

Mujović je osnovnu i srednju školu završio u Podgorici, a oba puta je proglašen za đaka generacije.

Elektrotehnički fakultetet u Podgorici završio je prvi u svojoj generaciji 2001. godine na Odsjeku za energetiku i automatiku. Nagrađen je od fakulteta kao najbolji student generacije.

Na matičnom fakultetu je magistrirao 2004. godine na temu ,,Uticaj računara kao potrošača na kvalitet električne energije" i doktorirao 2010. godine na temu ,,Uticaj nelinearnih potrošača malih snaga na kvalitet električne energije".

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: kvalitet električne energije, eksploatacija i planiranje

elektroenergetskih sistema i pametne mreže.

Dosadašnji naučno-istraživački rad prof. dr Saše Mujovića je rezultirao objavljivanjem većeg broja radova u

međunarodnim i domaćim časopisima.

Mujović je na matičnom Elektrotehničkom fakultetu biran u sva akademska zvanja od asistenta do redovnog profesora.

Izvodi nastavu na predmetima: Eksploatacija i planiranje elektroenergetskih sistema, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetskim sistemima, Elektrodistributivni sistemi, Kvalitet električne energije, Alternativni izvori električne energije, Integracija distribuiranih energetskih izvora i Deregulacija elektroenergetskog sektora i tržište električne energije.

U periodu od 2007. do 2009. godine je bio član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi. Od 2011. do 2018. godine je bio član Centra mladih naučnika pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Bio je član Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore od 2016. do 2020. godine. Od 2019. godine obavlja funkciju dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i člana Senata Univerziteta Crne Gore.